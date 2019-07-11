Лотерея в Кубке Африки: Алжир вышел в полуфинал турнира

Алжирцы в серии послематчевых пенальти обыграли команду Кот-д’Ивуара

Алжирцы бегут в полуфинал. Фото: AFP

Сборная Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций. В четвертьфинале Алжир встречался с командой Кот-д’Ивуара. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 1:1, потому победитель определялся в серии пенальти, где лучше себя проявили футболисты Алжира.

Счет открыл Алжир – на 20-й минуте отличился Софьян Фегули. В начале второго тайма алжирцы могли удвоить свое преимущество, однако Багдад Бунеджах не сумел реализовать пенальти. Ивуарийцы отыгрались на 62-й минуте – гол на счету Жонатана Коджиа. Больше в основное и в дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти точнее были футболисты Алжира – 4:3.

В полуфинале алжирцы сыграют с Нигерией.

Напомним, что ранее Египет после сенсационного вылета с Кубка Африки остался без тренера и главы федерации. Египтяне не пробились в четвертьфинал Кубка Африки впервые с 2004 года.

Ранее партнера Салаха выгнали с Кубка Африки за рассылку видео своих гениталий. Хозяева турнира оскандалились из-за неосторожности своего полузащитника Амры Уарды.

Самой титулованной командой Африки является сборная Египта. "Фараоны" семь раз становились победителями Кубка Африки, правда, в последний раз в 2010 году.

Кстати, европейскую Лигу наций-2019 выиграла сборная Португалии:

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