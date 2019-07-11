Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Лотерея в Кубке Африки: Алжир вышел в полуфинал турнира

11 июля, 22:34

Алжирцы в серии послематчевых пенальти обыграли команду Кот-д’Ивуара

Алжирцы бегут в полуфинал
Алжирцы бегут в полуфинал. Фото: AFP

Сборная Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций. В четвертьфинале Алжир встречался с командой Кот-д’Ивуара. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 1:1, потому победитель определялся в серии пенальти, где лучше себя проявили футболисты Алжира.

Счет открыл Алжир – на 20-й минуте отличился Софьян Фегули. В начале второго тайма алжирцы могли удвоить свое преимущество, однако Багдад Бунеджах не сумел реализовать пенальти. Ивуарийцы отыгрались на 62-й минуте – гол на счету Жонатана Коджиа. Больше в основное и в дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти точнее были футболисты Алжира – 4:3.

В полуфинале алжирцы сыграют с Нигерией.

Напомним, что ранее Египет после сенсационного вылета с Кубка Африки остался без тренера и главы федерации. Египтяне не пробились в четвертьфинал Кубка Африки впервые с 2004 года.

Ранее партнера Салаха выгнали с Кубка Африки за рассылку видео своих гениталий. Хозяева турнира оскандалились из-за неосторожности своего полузащитника Амры Уарды.

Самой титулованной командой Африки является сборная Египта. "Фараоны" семь раз становились победителями Кубка Африки, правда, в последний раз в 2010 году.

Кстати, европейскую Лигу наций-2019 выиграла сборная Португалии:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Кубок Африки, сборная Кот-д'Ивуара, сборная Алжира

Вы сейчас просматриваете новость " Лотерея в Кубке Африки: Алжир вышел в полуфинал турнира". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Медики рассказали, что нельзя делать по утрам

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Кому полезна баня, а для кого она под запретом?

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Не собиралась искать дочь: жуткие факты о матери убитой девочки

Европейские игры для Украины завершились сенсацией

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото

Почему желтеют листья у чеснока

Крым ждет "балтийская модель" – дипломат

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 21:38

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Сегодня, 00:06

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 20:35

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Минус 12 кг красоты: от какой шикарной груди отказалась соперница Свитолиной ради теннисной карьеры

9 июля, 22:49

Румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте

"Чот ты медленный стал": Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы

9 июля, 17:12

По мнению подписчиков Александра, от его былой феноменальной скорости не осталось и следа

Почему не нужно заправлять постель по утрам

В Польше погибла игрок сборной РФ Екатерина Королева

7 неформальных детей знаменитостей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь