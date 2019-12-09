Love story и два бульдога: Зинченко с возлюбленной провели фото сессию на стадионе "Ман Сити"

Александр и Влада показали двух домашних питомцев

Александр Зинченко / Фото: Instagram

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко вместе с невестой – Владой Седан приняли участие в тематической фотосессии на домашней арене "Манчестер Сити". Как мы писали, на днях Зинченко признали лучшим украинским легионером.

Вместе с влюбленной парочкой позировали и их домашние любимцы – французские бульдоги, которые также были одеты в цвета "Горожан".

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Ранее мы писали, что бывший талисман "Манчестер Сити" – лучший украинский легионер 2019 года. В прошлом сезоне с "горожанами" Александр Зинченко выиграл все главные трофеи Англии.

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Также мы рассказывали, что "Арсенал" хочет отобрать у Гвардиолы тренера. Руководство лондонского "Арсенала" определилось с приоритетным кандидатом на должность нового главного тренера команды. Им является Микель Артета.

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