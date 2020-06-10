Лови кирпич: Сеть взорвало видео жесткой тренировки юного вратаря

В Сети набирает популярности видео сумасшедшей тренировки юного вратаря. Отец отрабатывает реакцию своего сына с помощью… кирпичей. Задача парня стоя на воротах и уворачиваться от летящих кирпичей, которые бросает его отец и при этом снимает все на видео.

"Если вы можете увернуться от кирпича, вы можете увернуться от противника. Тестирование нескольких новых упражнений на ловкость перед новым сезоном", – гласит подпись под видео.

Под видео пользователи Сети шутят, что из мальца получится плохой вратарь, ведь он ни разу не спас свои ворота. Нужно быть храбрее!

Другой человек задается вопросом, кто первым сообщит в службу защиты детей, не подозревая, что кирпичи сделаны из пенопласта. И в самом деле, как-то не верится, что отец взял настолько жестокие методы воспитания будущего голкипера.

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Тем более, что недавно мы писали, что вирусное видео про кота-вратаря оказалось фейком: автор раскрыл секрет. Автор видео записал, как кот прыгает за игрушкой, а затем добавил на видео мяч. Оказывается, Крис потратил кучу времени, чтобы записать, как кот прыгает за игрушкой, а затем смонтировал так, чтобы это выглядело, будто его домашний любимец ловит мячик.

Также мы писали, что звезды футбола в восторге от тренировки юного вратаря в условиях карантина. Знаменитые футболисты становятся в очередь, желая провести совместную тренировку с мальчиком. Видео тренировки в Сеть выложила мать юного спортсмена, и оно тут же стало популярным.

Игроки "Осасуны" играют в теннисбол через кусты:

Игроки "Осасуны" играют в теннисбол через кусты Видео: Twitter

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