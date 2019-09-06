Ловушка с аншлагом: украинец из Литвы – о секретном оружии соперника Украины в отборе на Евро-2020

Украинская сборная отказалась от тренировки на искусственном поле / Фото: ФФУ

Завтра сборная Украины продолжит свой европоход – в квалификации Евро-2020 сыграем в гостях с Литвой (19:00, ТВ – Футбол 1). Матч пройдет на искусственном газоне вильнюсского стадиона LFF, "желто-зеленые" – одна из немногих европейских сборных, проводящих домашние игры на синтетике. В этой связи утром в четверг, накануне вылета в Литву, у подопечных Андрея Шевченко была запланирована тренировка на искусственном поле в Ирпене. Но в итоге от этой затеи пришлось отказаться, дабы не тратить время на стояние в пробках, и "сине-желтые" по традиции провели занятие на стадионе им. Банникова. Но не все – покинул расположение команды Марьян Швед, накануне повредивший приводящую мышцу, а Евгений Коноплянка в это самое время дебютировал за "Шахтер", отыграв тайм в спарринге с "Колосом". Естественно, с разрешения тренерского штаба сборной – таким образом лидер "сине-желтых", не сыгравший в этом сезоне еще ни единого матча, смог получить хоть какую-то игровую практику перед поединком с Литвой. И обострял, создал пару-тройку моментов.

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"Все билеты на матчи против Украины и Португалии (10 сентября. – Ред.) были раскуплены еще две недели назад, – рассказал "Сегодня" украинский вингер "Каунаса" Юрий Бушман. – Причем на Украину ажиотаж был даже больше: все-таки тут есть наша диаспора и много заробитчан. Я попросил помочь с билетом товарищей по команде, которые общаются со сборниками, может, один для меня достанут".

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"Из моей команды в сборной Литвы играет крайний защитник Эгидиюс Вайткунас. Он универсал, может сыграть на обоих флангах. Так я его сразу предупредил: "Тебе без разницы, на каком фланге против Украины выходить – против Ярмоленко или Коноплянки, "возить" тебя будут по-любому, готовь нашатырь, – с улыбкой продолжает Юрий Бушман. – Хотя стадион ЛФФ, где пройдет матч, очень специфический. Мало того, что газон искусственный, так еще и синтетика не самого высокого класса, такой бюджетный вариант. И наши ребята-сборники это сами прочувствуют, тяжеловато им придется. Для них это будет своего рода ловушка. К тому же поле находится под достаточно большой нагрузкой – помимо сборной, на нем постоянно тренируются и играют "Жальгирис", "Тракай", плюс две или три вильнюсских команды из первой лиги. Натуральная трава такого бы уже не выдержала. Так что стадион хоть и считается национальным, но уровень у него отнюдь не европейский. В том же Мариамполе, где играет "Судува", стадион намного выше уровнем, очень комфортный, с отличным натуральным газоном и более вместительный. Я, кстати, был там совсем недавно – ездил на матч Лиги Европы "Судува" – "Ференцварош". Хотел после игры подойти к Реброву, но не получилось – столько людей, что не протолкнуться. Не знаю, почему сборная не играет там, возможно, из-за проблем с инфраструктурой".

Украина лидирует в группе, и это матч, в котором терять очки нельзя. А вот наши главные конкуренты за две путевки на Евро, Сербия и Португалия, очки в субботу точно терять будут, они сыграют между собой.

Как мы писали ранее, Ярмоленко поставил Шевченко в тяжелое положение. Наставник "сине-желтых" рассказал о дилемме, возникшей перед отборочным матчем с Литвой. Шева все еще не решил, кого поставить на позиции правого вингера – игрока "Вест Хэма" или Цыганкова.

Также сообщалось, что матч Литва - Украина будет судить боснийский рефери. Ранее Пельто лишь раз пересекался с украинскими командами. В прошлом году он обслуживал матч Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" - "Хоффенхайм" (1:2).

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