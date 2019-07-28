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Ложа для Зеленского готова, а Boney M отдалили от поля: антураж Суперкубка "Динамо" – "Шахтер"

28 июля, 18:48

В Одессе разыграют первый трофей нового сезона. Победу прочат чемпионам Украины "горнякам"

Суперкубок Украины
Суперкубок Украины. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

На сегодняшнем матче за Суперкубок Украины точно неизбежен аншлаг. Последние билеты, как сказали "Сегодня" в УПЛ, были раскуплены еще в пятницу вечером. Кстати, разговоры о том, что на игре ожидается президент Украины Владимир Зеленский – не просто разговоры. Как нам удалось узнать, недели три назад из Премьер-лиги в адрес Зеленского отправили официальное приглашение на матч. Говорят, что это стандартная процедура. Но из администрации президента пришел ответ, что дескать, президент, как большой любитель футбола, рассмотрит ваше приглашение.

Смотрите "Динамо" - "Шахтер" онлайн матча за Суперкубок Украины

И вот пару дней назад в УПЛ позвонили из Офиса президента с вопросом: "Вы, в случае чего, готовы принять президента?" А Зеленский сейчас, как известно, с рабочим визитом в Одессе. Так что, все возможно. Во всяком случае, президентская ложа к матчу готова.

Где смотреть Суперкубок "Шахтер" - "Динамо" 28 июля

И еще. Организаторы субботнего концерта на стадионе "Черноморец" сделали все, чтобы не повредить газон перед игрой "Динамо" – "Шахтер". Сцена стояла компактно у южных ворот, а от фан-зоны вообще отказались, поэтому на поле никого не пускали. Так что, слушали Boney M & Co только с трибун.

Как сообщалось ранее, букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо". Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея.

Как "Динамо" и "Шахтер" играли за Суперкубок Украины-2018

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Тег Владимир Зеленский, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Суперкубок Украины

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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