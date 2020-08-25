Луческу дают 34 процента на трофей: все прогнозы на матч "Шахтер" – "Динамо"

Во вторник, 25 августа, определится обладатель дебютного трофея нового футбольного сезона в Украине. В матче за Суперкубок страны на НСК "Олимпийский" Мирча Луческу впервые у руля киевского "Динамо" схлестнется с донецким "Шахтером", в котором работал главным тренером с 2004 по 2016 годы. Онлайн-трансляция "Шахтер" – "Динамо" состоится на нашем сайте. В прямом эфире матч можно посмотреть на сервисе Oll.TV.
"Шахтер" – "Динамо": где смотреть матч за Суперкубок Украины
"Шахтер" – "Динамо": прогноз на Суперкубок
Фаворитом поединка за Суперкубок Украины аналитики называют "Шахтер". На победу "горняков" в основное время букмекерами установлен коэффициент 1.77, на ничью – 4.00, на победу "Динамо" – 4.25. Иными словами, вероятность выигрыша команды Луиша Каштру по итогам 90 минут оценивается в 54 процента, ничейного исхода – в 24 процента, выигрыша подопечных Мирчи Луческу – в 22 процента.
Что касается победителя Суперкубка с учетом возможной серии пенальти, которая последует в случае ничьей в основное время, то коэффициент на завоевание трофея донецким "Шахтером" равен 1.45, а киевским "Динамо" – 2.76. То есть расклад – 66% на 34% в пользу "горняков".
Ожидается довольно результативный матч. Вероятность трех и более голов в игре оценивается в 55 процентов (коэффициент 1.72), а двух и менее забитых мячей – в 45 процентов (2.13).
ТОП-10 претендентов на гол
- Жуниор Мораес "Шахтер" 1.85 (коэффициент на "забьет гол")
- Владислав Супряга "Динамо" 2.50
- Марлос "Шахтер" 2.55
- Виктор Цыганков "Динамо" 2.75
- Алан Патрик "Шахтер" 2.75
- Тайсон "Шахтер" 2.75
- Фран Соль "Динамо" 3.20
- Виталий Буяльский "Динамо" 3.55
- Жерсон Родригес "Динамо" 3.55
- Карлос Де Пена "Динамо" 3.75
Смотрите, как забивает Мораес
Смотрите, как забивает Супряга
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Ранее президент столичного клуба Игорь Суркис заявил, что предстоящая игра с "Шахтером" – не самая важная для "Динамо". Босс "бело-синих" напомнил, что главная задача киевского клуба – пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.
Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли за Суперкубок-2019
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