Луческу дают 34 процента на трофей: все прогнозы на матч "Шахтер" – "Динамо"

Скучно не будет - аналитики предрекают результативный поединок за Суперкубок Украины на "Олимпийском"

Во вторник, 25 августа, определится обладатель дебютного трофея нового футбольного сезона в Украине. В матче за Суперкубок страны на НСК "Олимпийский" Мирча Луческу впервые у руля киевского "Динамо" схлестнется с донецким "Шахтером", в котором работал главным тренером с 2004 по 2016 годы. Онлайн-трансляция "Шахтер" – "Динамо" состоится на нашем сайте. В прямом эфире матч можно посмотреть на сервисе Oll.TV.

Реклама

"Шахтер" – "Динамо": где смотреть матч за Суперкубок Украины

"Шахтер" – "Динамо": прогноз на Суперкубок

Фаворитом поединка за Суперкубок Украины аналитики называют "Шахтер". На победу "горняков" в основное время букмекерами установлен коэффициент 1.77, на ничью – 4.00, на победу "Динамо" – 4.25. Иными словами, вероятность выигрыша команды Луиша Каштру по итогам 90 минут оценивается в 54 процента, ничейного исхода – в 24 процента, выигрыша подопечных Мирчи Луческу – в 22 процента.

Что касается победителя Суперкубка с учетом возможной серии пенальти, которая последует в случае ничьей в основное время, то коэффициент на завоевание трофея донецким "Шахтером" равен 1.45, а киевским "Динамо" – 2.76. То есть расклад – 66% на 34% в пользу "горняков".

Реклама Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ожидается довольно результативный матч. Вероятность трех и более голов в игре оценивается в 55 процентов (коэффициент 1.72), а двух и менее забитых мячей – в 45 процентов (2.13).

В тренде В украинском футболе исчезла система VAR

Реклама

ТОП-10 претендентов на гол

Жуниор Мораес "Шахтер" 1.85 (коэффициент на "забьет гол")

Владислав Супряга "Динамо" 2.50

Марлос "Шахтер" 2.55

Виктор Цыганков "Динамо" 2.75

Алан Патрик "Шахтер" 2.75

Тайсон "Шахтер" 2.75

Фран Соль "Динамо" 3.20

Виталий Буяльский "Динамо" 3.55

Жерсон Родригес "Динамо" 3.55

Карлос Де Пена "Динамо" 3.75

Смотрите, как забивает Мораес

Смотрите, как забивает Супряга

Реклама

Читайте также: Каштру – о противостоянии с Луческу в Суперкубке: "Предстоит очень большая баталия на поле"

Ранее президент столичного клуба Игорь Суркис заявил, что предстоящая игра с "Шахтером" – не самая важная для "Динамо". Босс "бело-синих" напомнил, что главная задача киевского клуба – пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли за Суперкубок-2019

Все подробности в спецтеме Суперкубок Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама