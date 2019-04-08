Луческу досталось от Блохина за слова о Лобановском: "Был бы Мирча наш, мы бы ему дали"
Обладатели "Золотого мяча" обвинили румына в неуважении к легендарному украинскому наставнику
Легенды украинского футбола Олег Блохин и Игорь Беланов раскритиковали Мирчу Луческу, поставившего под сомнение шестое место Валерия Лобановского в списке лучших тренеров в истории футбола. Свое негодование Блохин и Беланов, оба – обладатели "Золотого мяча", выразили во время проведения жеребьевки полуфиналов Кубка Украины в понедельник в Доме футбола.
Напомним, Валерий Лобановский занял шестое место в рейтинге лучших тренеров в истории футбола, который составил французский журнал France Football. Мирче Луческу также нашлось место в этом списке, там ему ответили 41-ю строчку. "Я очень удивлен позицией Лобановского. Когда он уехал (работать за рубеж), у него не было абсолютно никаких результатов, – заявил румынский специалист. - Если вы посмотрите на другие сайты, в частности, на УЕФА, то я там занимаю второе место по трофеям".
И вот подоспел ответ знаменитых воспитанников Лобановского, заступившихся за своего наставника. "Хотел бы попросить Мирчу Луческу, чтобы он не высказывался о Валерии Лобановском. При всем уважении к Луческу, это совершенно неправильно, не делает ему честь, – сказал Беланов. – Говорить о человеке, которого нет, который создавал историю, как и Олег Блохин, и каждый из нас, кто какую-то лепту внес, говорить, кто лучше, кто хуже - не делает ему чести. Попросил бы его, чтобы он воздержался в будущем, такие вещи больше не говорил. Это неправильно, неуважение к нашему тренеру. Можно сделать все, что хочешь, выиграть все что угодно, но когда человека помнят, уважают и ценят у нас, то хотел бы попросить его вести себя более достойно".
"Так он же не наш, - добавил Блохин о Луческу. - Был бы наш, мы бы ему, может, дали где-нибудь".
Как сообщалось ранее, в Лондоне ищут 12 млн евро на академию Лобановского. Легенда "Динамо" Сергей Балтача предрекает прибыль от проекта в сотни миллионов.
Также сообщалось, что Валерий Лобановский вошел в ТОП-3 тренеров, не выигрывавших Лигу чемпионов. Возглавил рейтинг Диего Симеоне, дважды проигравший в финале турнира.
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