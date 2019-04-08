Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,07
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Луческу досталось от Блохина за слова о Лобановском: "Был бы Мирча наш, мы бы ему дали"

Сегодня, 22:25

Обладатели "Золотого мяча" обвинили румына в неуважении к легендарному украинскому наставнику

Беланов и Блохин негодуют
Беланов и Блохин негодуют. Фото: ФФУ
Луческу досталось от Блохина за слова о Лобановском: "Был бы Мирча наш, мы бы ему дали" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b9e/c93/5cab9ec9360a2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b9e/c93/5cab9ec9360a2.png Футбол Обладатели "Золотого мяча" обвинили румына в неуважении к легендарному украинскому наставнику

Легенды украинского футбола Олег Блохин и Игорь Беланов раскритиковали Мирчу Луческу, поставившего под сомнение шестое место Валерия Лобановского в списке лучших тренеров в истории футбола. Свое негодование Блохин и Беланов, оба – обладатели "Золотого мяча", выразили во время проведения жеребьевки полуфиналов Кубка Украины в понедельник в Доме футбола.

Напомним, Валерий Лобановский занял шестое место в рейтинге лучших тренеров в истории футбола, который составил французский журнал France Football. Мирче Луческу также нашлось место в этом списке, там ему ответили 41-ю строчку. "Я очень удивлен позицией Лобановского. Когда он уехал (работать за рубеж), у него не было абсолютно никаких результатов, – заявил румынский специалист. - Если вы посмотрите на другие сайты, в частности, на УЕФА, то я там занимаю второе место по трофеям".

И вот подоспел ответ знаменитых воспитанников Лобановского, заступившихся за своего наставника. "Хотел бы попросить Мирчу Луческу, чтобы он не высказывался о Валерии Лобановском. При всем уважении к Луческу, это совершенно неправильно, не делает ему честь, – сказал Беланов. – Говорить о человеке, которого нет, который создавал историю, как и Олег Блохин, и каждый из нас, кто какую-то лепту внес, говорить, кто лучше, кто хуже - не делает ему чести. Попросил бы его, чтобы он воздержался в будущем, такие вещи больше не говорил. Это неправильно, неуважение к нашему тренеру. Можно сделать все, что хочешь, выиграть все что угодно, но когда человека помнят, уважают и ценят у нас, то хотел бы попросить его вести себя более достойно".

"Так он же не наш, - добавил Блохин о Луческу. - Был бы наш, мы бы ему, может, дали где-нибудь".

Как сообщалось ранее, в Лондоне ищут 12 млн евро на академию Лобановского. Легенда "Динамо" Сергей Балтача предрекает прибыль от проекта в сотни миллионов.

Также сообщалось, что Валерий Лобановский вошел в ТОП-3 тренеров, не выигрывавших Лигу чемпионов. Возглавил рейтинг Диего Симеоне, дважды проигравший в финале турнира.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег тренер, Олег Блохин, Динамо Киев, Мирча Луческу, Валерий Лобановский, Игорь Беланов

Вы сейчас просматриваете новость " Луческу досталось от Блохина за слова о Лобановском: "Был бы Мирча наш, мы бы ему дали"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

ФФУ , Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Блохина не знают! "Спросил мальчишек, кто я. И ни один не ответил"

27 февраля, 17:32

Наш обладатель "Золотого мяча" посетовал, что дети в Украине больше знают о Роналду, чем о нем

Перед Мариуполем "Динамо" потеряло игроков на 15 миллионов евро

Сегодня, 21:27

В ключевом матче чемпионата Хацкевичу не помогут Кадар, Буяльский, Кендзера и Шапаренко

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Купальник маловат: Ким Кардашьян смутила поклонников новым фото

Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев

Участника «Х-Фактора» посадили за убийство

Дэвид Аксельрод: откуда он появился и куда исчез певец Ткаченко

В "Краснодаре" приняли громкое решение по Мамаеву

Обильное питье: печальные последствия

В НКРЭКУ рассказали, что будет с ночным тарифом на свет

Идеальный вес женщины (таблица)

Продукты, которые нужно есть в определенное время дня
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

Вчера, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Где смотреть суперматч Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо"

Вчера, 16:29

Список трансляций украинского класико на ТВ и в интернете

Такого в ринге еще не было: Макгрегор отправил в нокаут Макгрегора

Вчера, 11:41

Скандальный ирландец провел поединок в ринге со своим двухлетним сынишкой и получил от него

Старт второго этапа УПЛ: расписание и результаты 23-го тура

6 апреля, 20:07

Команды в двух группах будут бороться за медали и сохранение прописки в Премьер-лиге

Зинченко обошли с помощью судьи: обзор скандальной победы "Ливера" над "Саутгемптоном"

6 апреля, 09:53

"Красные" опередили "МанСити" благодаря офсайду, на который закрыли глаза арбитры

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль

Владимир Зеленский отговаривает Елену Кравец идти в политику

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"