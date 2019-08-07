Луческу может в субботу возглавить киевское "Динамо" – источник

Мирча Луческу / Фото: AFP

Новым главным тренером киевского "Динамо" может стать Мирча Луческу, сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor. Сообщается, что 74-летний специалист отказался возглавить ФКСБ. При этом он получил приглашение от киевского "Динамо".

В субботу он посетит матч киевлян со своим бывшим клубом донецким "Шахтером". Если румын даст согласие, он заменит на посту главного тренера Александра Хацкевича. Ранее сообщалось, что Хацкевич будет уволен, если "Динамо" не пробьется в групповой турнир Лиги чемпионов. В первом матче третьего отборочного раунда киевляне уступили "Брюгге" (0:1).

Луческу пришел в "Шахтер" в 2004 году. За 12 лет работы Мирча выиграл с командой восемь "золотых" медалей чемпионата Украины, стал обладателем шести Кубков и семи Суперкубков Украины, а в 2009 году привез в нашу страну Кубок УЕФА.

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Ранее сообщалось, что 73-летний румын задался целью обойти Алекса Фергюсона по количеству трофеев; на данный момент счет 49:32 в пользу шотландца. Ранее мы писали, что Валерий Лобановский включен в тройку самых титулованных тренеров в истории – он идет следом за Фергюсоном и Луческу.

Не так давно Луческу взял назад свои слова о Лобановском. Ранее румынский специалист поставил под сомнение шестое место Лобановского в списке лучших тренеров в истории.

Накануне встречи с "Брюгге" киевляне во Львове обыграли "Львов", отгрузив сопернику три гола – дубль оформил Буяльский, еще один мяч на счету Карлоса Де Пены. Это была третья победа подряд в трех стартовых матчах сезона. Ранее "Динамо" одолело "Карпаты" в Премьер-лиге и "Шахтер" в Суперкубке.

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