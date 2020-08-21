Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Луческу начнет с разгрома: прогноз на матч "Олимпик" – "Динамо"

21 августа, 16:19

Олег Люлька Олег Люлька

Сегодня румынский специалист официально дебютирует на посту главного тренера киевлян

Новому главному тренеру "Динамо" Мирче Луческу аналитики прочат крупную победу в первом официальном матче у руля киевлян. В пятницу, 21 августа, на столичном стадионе имени Валерия Лобановского "бело-синие" играют с донецким "Олимпиком". Начало – в 17:00. Смотреть "Олимпик" – "Динамо" онлайн можно в трансляции на нашем сайте и на сервисе OLL.TV.

Реклама

"Олимпик" – "Динамо": где смотреть матч чемпионата Украины

Аналитики называют киевлян большим фаворитом этого матча. На победу "Динамо" букмекерами установлен коэффициент 1.15, на ничью – 8.50, на победу "Олимпика" – 15.50. Иными словами, вероятность выигрыша "Динамо" оценивается в 83 процента, ничейного исхода – в 11 процентов, а выигрыша "Олимпика" – в 6 процентов. Наиболее вероятным счетом поединка называют 3:0 в пользу команды Мирчи Луческу – коэффициент на такой исход равен 6.20.

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Читайте также: "Сине-полосатые": "Динамо" показало выездную форму на новый сезон

В тренде
"Интер" – "Шахтер": прогноз от комментатора матча

Напомним, что стартовый тур чемпионата Украины будет усеченным. Один из семи поединков на этих выходных не состоится. Матч "Львов" – "Минай" перенесен из-за вспышки коронавируса у хозяев поля.

Смотрите, как "Динамо" и "Олимпик" закрывали прошлый сезон

Реклама

Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прогноз чемпионат Украины Динамо Киев Мирча Луческу Олимпик Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные пары
1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные парыФутбол
"Россия, не надо нам помогать!" Звездный белорусский футболист выступил с эмоциональным обращениемФутбол
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мира
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мираФутбол
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейна
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейнаФутбол
Битва за финал! Онлайн матча
Битва за финал! Онлайн матча "Интер" – "Шахтер" в Лиге ЕвропыФутбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Интер" – "Шахтер" в полуфинале Лиги ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять