Луческу начнет с разгрома: прогноз на матч "Олимпик" – "Динамо"

Новому главному тренеру "Динамо" Мирче Луческу аналитики прочат крупную победу в первом официальном матче у руля киевлян. В пятницу, 21 августа, на столичном стадионе имени Валерия Лобановского "бело-синие" играют с донецким "Олимпиком". Начало – в 17:00. Смотреть "Олимпик" – "Динамо" онлайн можно в трансляции на нашем сайте и на сервисе OLL.TV.

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"Олимпик" – "Динамо": где смотреть матч чемпионата Украины

Аналитики называют киевлян большим фаворитом этого матча. На победу "Динамо" букмекерами установлен коэффициент 1.15, на ничью – 8.50, на победу "Олимпика" – 15.50. Иными словами, вероятность выигрыша "Динамо" оценивается в 83 процента, ничейного исхода – в 11 процентов, а выигрыша "Олимпика" – в 6 процентов. Наиболее вероятным счетом поединка называют 3:0 в пользу команды Мирчи Луческу – коэффициент на такой исход равен 6.20.

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, что стартовый тур чемпионата Украины будет усеченным. Один из семи поединков на этих выходных не состоится. Матч "Львов" – "Минай" перенесен из-за вспышки коронавируса у хозяев поля.

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Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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