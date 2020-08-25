"Луческу найдет с ним общий язык": экс-игрок "Шахтера" расхвалил главного скандалиста "Динамо"

Экс-защитник "Шахтера", эксперт Вячеслав Шевчук назвал секрет преображения самого скандального футболиста "Динамо" Жерсона Родригеса при новом тренере киевлян Мирче Луческу. Напомним, за нарушения дисциплины люксембуржец был сослан из "Динамо" в аренду в турецкий "Анкарагюджю", а после возвращения оттуда выдал отличный матч за динамовцев против "Олимпика" 4:1, в котором отдал результативный пас и разогнал голевую атаку. Сегодня у Жерсона – еще один шанс проявить себя. Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины смотрите на нашем сайте.

"Родригес – человек с характером. В таких топовых клубах, как "Шахтер" и "Динамо", люди должны всегда быть с характером. Если нет характера – играйте на дне, в других клубах. А это – человек с характером. Я вспоминаю тот момент, когда Родригес (при Михайличенко) бацнул по скамейке – это нормально"

"На поединок с "Олимпиком" Родригес вышел с большой страстью, с большой энергией. Сделал игру. Луческу знает, как с ним разговаривать, и найдет с ним общий язык", – цитирует Вячеслава Шевчука канал "Футбол 1/2/3"

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Жерсон Родригес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, в середине июля "Анкарагюджю" досрочно разорвал контракт с Родригесом за его драку с капитаном команды хорватом Анте Кулушичем, которому Жерсон поставил синяк под правым глазом.

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А еще раньше появились подробности скандального поведения Жерсона в Киеве. Кроме конфликта с уже бывшим главным тренером команды Алексеем Михайличенко, Родригес отметился тем, что приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром.

Обзор матча "Олимпик" – "Динамо" (1:4) с феерией Родригеса

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