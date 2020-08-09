Луческу приведет в "Динамо" нападающего из сборной Турции с немецким паспортом – источник

В киевский клуб сватают форварда Карамана из дюссельдорфской "Фортуны", имеющего опыт сотрудничества с Мирчей

Футболист немецкой "Фортуны" (Дюссельдорф) и сборной Турции Кенан Караман может продолжить карьеру в киевском "Динамо", сообщает турецкое издание Star. В трансфере нападающего заинтересован главный тренер киевского клуба Мирча Луческу.

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Основная позиция 26-летнего турка с немецким паспортом Кенана Карамана – центральный форвард, также он способен сыграть оттянутого нападающего и левого вингера. Портал Тransfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро. При этом отмечается, что клаусула, прописанная в его контракте с "Фортуной", составляет 2 миллиона евро.

Кенан Караман / Фото: Getty Images

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Контракт Кенана с "Фортуной" рассчитан до лета 2021 года, но футболист хочет покинуть немецкий клуб уже сейчас, после его вылета во вторую Бундеслигу. По итогам минувшего сезона дюссельдорфцы распрощались с высшим дивизионом Германии, заняв в турнирной таблице второе место с конца. При этом потенциальный новичок киевлян в 20 матчах за "Фортуну" отметился 6 голами и 1 ассистом.

Сам игрок также заинтересован в работе под руководством Мирчи Луческу, при котором он дебютировал за национальную сборную Турции. В целом в футболке национальной команды Караман повел 10 игр, забив 1 гол.

Смотрите, как забивает Кенан Караман

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Ранее мы писали, что "Динамо" первый матч под руководством Луческу выиграло за закрытыми дверями у команды Второй лиги "Вереса" – 3:0. Голами в спарринге отличились Дуэлунд, Супряга и де Пена.

Смотрите, как "Динамо" взяло последний трофей перед приходом Луческу

Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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