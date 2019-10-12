Луческу согласился возглавить российский клуб

Мирча Луческу / Фото: AFP

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Аркадий Запорожану, агент экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу, заявил, что его клиент согласился возглавить "Динамо". Ранее мы рассказывали, что румынский специалист Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что может продолжить свою тренерскую карьеру в "Шахтере" или "Динамо".

"В данный момент в переговорах Мирчи и московского "Динамо" пауза. Мирча хочет возглавить "Динамо". Мы дали свое согласие, но сейчас решаются некоторые организационные вопросы", – сказал Запорожану.

Последним местом работы Луческу была сборная Турции. Также Луческу возглавлял донецкий "Шахтер" – с 2004 по 2016 год. Вместе с "горняками" тренер восемь раз выигрывал чемпионат Украины, шесть раз становился триумфатором национального кубка, а также завоевал Кубок УЕФА в 2009 году.

Кстати, Артема Беседина признали лучшим игроком 10-го тура чемпионата Украины. Лучшим тренером стал не Михайличенко. Форвард киевлян, забивший два мяча "Колосу", собрал голоса всех экспертов.

Обзор матча "Колос" – "Динамо" (0:4)

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