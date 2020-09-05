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Луческу в селе отомстил за Михайличенко: "Динамо" на новой арене обыграло "Колос"

5 сентября, 20:33

Олег Люлька Олег Люлька

Единственный мяч у киевлян забил Кравец. Новичок "Колоса" Селезнев спорил с судьями, но ушел с поля без гола

Во время паузы, вызванной матчами сборных, киевское "Динамо" провело выездной спарринг с "Колосом". Этот поединок стал первым для нового стадиона в селе Ковалевка, который был презентован в среду. При пустых трибунах только что построенной 5-тысячной арены команда Мирчи Луческу одержала над участником Лиги Европы минимальную победу со счетом 1:0.

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Единственный мяч у "Динамо" на 49-й минуте забил Кравец, который всего за три минуты до этого вышел на замену. Миколенко пасом вразрез вывел Артема один на один, и форвард отправил мяч в сетку, пробив под вратарем. Это уже второй гол 31-летнего нападающего после возвращения в "Динамо". Ранее Кравец забил динамовскому дублю.

Кстати, в составе "Колоса" в контрольном матче с "Динамо" дебютировал Евгений Селезнев, который намерен забить за селян 14 мячей и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины. Однако поразить ворота киевлян ему не удалось. Зато Евгений отметился тем, что довольно крепкими словами выражал несогласие с решениями арбитра. А перед стартовым свистком Селезнев подбежал к Луческу, своему бывшему тренеру по "Шахтеру", и тепло его обнял.

"Колос" – "Динамо" – 0:1
Гол: Кравец, 49
5 сентября. Ковалевка. Стадион "Колос"
"КОЛОС": Волынец, Кравченко, Новак, Петров, Гавриш, Емец, Задоя, Богданов, Смирный, Антюх, Селезнев. На замену выходили: Черноморец, Морозко, Ильин, Исаенко, Зозуля, Максименко, Костышин
"ДИНАМО": Бойко (Нещерет, 61), Вантух, Бурда (Шабанов, 35), Попов (Алибеков, 61), Миколенко (Вивчаренко, 78), Шепелев, Буяльский (Клейтон, 71), Андриевский (Гармаш, 46), де Пена (Русин, 46), Вербич (Дуэлунд, 68), Соль (Кравец, 46)
Предупреждения: Вивчаренко, 83, Вантух, 90

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Мирча Луческу
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Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, именно с "Колосом" "Динамо" играло последний матч предыдущего чемпионата Украины. Тогда на НСК "Олимпийский" киевляне уступили селянам 0:2, что предрешило отставку Алексея Михайличенко и приглашение вместо него на должность главного тренера динамовцев Мирчи Луческу.

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Колосу" при Михайличенко

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товарищеский матч чемпионат Украины Динамо Киев Мирча Луческу Евгений Селезнев Артем Кравец Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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