Лучшая футболистка Украины поигралась с туалетной бумагой в любимой позе Роналду

Свое показательное выступление на карантине Дарья Апанащенко завершила в стиле 5-кратного обладателя "Золотого мяча"

Нападающая харьковского клуба "Жилстрой-1" Дарья Апанащенко, которая семь раз признавалась лучшей футболисткой Украины (в том числе, и по итогам 2019 года), приняла участие в знаменитом челлендже "Оставайся дома и покажи технику набивания рулона туалетной бумаги". Напомним, его запустили футболисты во время карантина, вызванного распространением коронавируса. Правда, как мы писали ранее, челлендж, похоже, уже зашел слишком далеко: украинский футболист попал туалетной бумагой девушке в лицо.

Дарья Апанащенко местом жонглирования туалетной бумаги выбрала свою кухню, где 10 раз набила рулон обеими ногами, после чего одиннадцатым ударом с левой едва не разбила телефон, на который осуществлялась съемка. Отметим, что, завершив челлендж, Дарья приняла знаменитую позу, в которой свои голы празднует 5-кратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

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Дарья Апанащенко челлендж туалетная бумага Видео: Instagram.com

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Как мы писали ранее, в челлендже с туалетной бумагой принял участие президент "Динамо". При этом Игорь Суркис пожелал беречь здоровье главному тренеру киевлян Алексею Михайличенко.

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