Лучшая команда Европы сегодня может проиграть клубу из третьего дивизиона: почему и какая вероятность

"Ливерпуль" отправит на матч с "Шрусбери" "детей", а тренер будет смотреть матч на компьютере и давать указания по телефону

"Дети" из "Ливерпуля", которые играли против "Астон Виллы" в декабре / Фото: Getty Images

Сегодня "Ливерпуль" может проиграть впервые за полтора месяца. И кому! Одному из аутсайдеров третьего по силе дивизиона чемпионата Англии! Причина простая: команда Юргена Клоппа сыграет с "Шрусбери" в матче-переигровке Кубка молодежным составом. Первая встреча команд завершилась достаточно неожиданной ничьей 2:2, после чего Клопп заявил, что во время переигровки за "Ливерпуль" будут играть дети". Главный тренер будет смотреть матч на ноутбуке, и давать указания помощнику по телефону.

А в прошлый раз, когда команда отправляла на матч "детей", тоже в кубковом поединке, счет был 0:5 от "Астон Виллы". При этом "Ливерпуль" остается единственным клубом в ТОП-5 еврочемпионатов, который не знает поражений в национальном первенстве в этом сезоне – 24 победы и 1 ничья.

Молодежный состав "Ливерпуля" / Фото: Getty Images Реклама

Итак, какая же вероятность первого за полтора месяца поражения "Ливерпуля"? Букмекеры считают молодежь Клоппа фаворитами матча с "Шрусбери". Коэффициент на победу хозяев – 1.95, тогда как котировка на победу клуба из третьей лиги – 3.60, а на ничью – 3.85. Таким образом, аналитики высчитали такую вероятность исхода матча в основное время: победа "Ливерпуля" 49 процентов, ничья 25 процентов, победа "Шрусбери" 26 процентов.

Котировки на выход в следующий раунд Кубка: 1.52 "Ливерпуль" (вероятность 63 процента), 2.55 "Шрусбери" (вероятность 37 процентов).

Интересные факты: в прошлый раз, когда "Ливерпуль" отправлял на матч "детей" (против "Астон Виллы"), средний возраст стартового состава составлял 19 лет. А в последней игре в Премьер-лиге этот показатель был 26 лет. Сегодняшний соперник "Ливерпуля" на свой последний матч вышел составом с таким же средним возрастом – 26 лет.

Смотрите, как "Ливерпуль" играл в осенней части Лиги чемпионов

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