Лучше голы в истории "эль-класико" накануне битвы "Реал" – "Барселона"

Сегодня, 12:25

Ни один из мячей Криштиану Роналду и Лионеля Месси не включили в подборку

Фото ФК &quot;Реал&quot;
Фото ФК "Реал"

Накануне самого долгожданного "эль-класико" "Реал" – "Барселона" в 17 туре чемпионата Испании обе команды напомнили свои болельщикам лучшие голы в противостоянии на "Сантьяго Бернабеу" – логове "Королевского клуба".

Трансляция матча "Реал" – "Барселона" будет на ТВ и в интернете – ознакомитесь со списком трансляций на нашем сайте.

Отметим, что в 168 матчах между собой во всех турнирах команды наколотили в сумме 636 мяча – 328 у "Реала" и 308 – у "Барселоны".

Мадридский клуб перед встречей с "Барселоной" опубликовал видео с лучшими голами своей команды в ворота принципиального соперника. В подборку попал чудо-выстрел Роберто Карлоса, мячи Карима Бензема, Рауля, нынешнего главного тренера команды Зинедина Зидана, но ни одного из 17-ти голов обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

"Барселона" ответила подборкой со своими топ-голами. В хит-параде каталонцев можно увидеть голы Рожера Гарсии, Сони Андерсона, Луиса Энрике и Алексиса Санчеса, но также отсутствует их лидер Лионель Месси, который уже забил "Реалу" 23 мяча.

К слову, аргентинцу есть, чем ответить на очередную награду португальца – Месси обошел Роналду по числу наград лучшему игроку чемпионата Испании. Более того, аргентинец был признан еще и лучшим бомбардиром прошлого сезона.
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Сегодня|Спорт

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