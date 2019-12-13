"Лучше исчезнуть, как "Днепр", чем так позориться": реакция соцсетей на вылет "Динамо" из еврокубков

Олексій Михайличенко / Фото: Reuters

Реклама

После ничьей "Динамо" с "Лугано" и вылета киевлян из еврокубков болельщики столичного клуба требуют кардинальных решений от президента "бело-синих" Игоря Суркиса. Речь уже даже не идет о смене главного тренера команды, фанаты настаивают на продаже собственниками "Динамо" киевского клуба. "Сегодня" собрали реакцию поклонников вице-чемпионов Украины в социальных сетях.

"Кто там писал 4:0? Я думаю, Беседину лучше уйти работать в другую сферу, потому что при его моментах в двух метрах от ворот – думаю, мешок картошки, кинутый вовремя, забил бы", – пишет Максим Кобылинский

Читайте также: "Мне стыдно. Виноват. Недотренировался": Беседин рассказал, почему "Динамо" вылетело из Лиги Европы

"Парнишке по 41-м номером пора заканчивать. Не его это", – бросил еще один камень в огород форварда "Динамо" Артема Беседина Алексей Мартынюк

"Це катастрофа!!!!! – негодует Виталий Щербанович. – З цього складу один Миколенко тягне на "Динамо". Циганков тільки на заміну виходити. Два паса точно віддати не можуть. Суркіс, віддавай "Динамо". Уже краще, як Дніпро, збанкрутіти і зникнути ніж так позоритись....Будем згадувати славну історію... Сьогодення печальне....Інваліди....Лугано, Мальме... З такої групи не вийти... Вонибез тренера мали вигравати в три голи мінімум. Ви не достойні носити футболки "Динамо"

Обзор матча "Динамо" – "Лугано" (1:1)

"Очередной провал. Трансферы ноль, атака ноль, и команда в целом ноль. Очередной евросезон профукали.. Из такой группы не выйти – надо постараться", – пишет Алик Алик

Читайте также: "Дно пробилось": вратарь "Динамо" – о нехватке футболистов и "нулевой" реакции Суркиса

"Почти сорок лет болею за этот клуб, были и поражения, но такое мучение не помню... Они мучаются, а не играют, про лошадей в таких случаях говорят – гуманнее пристрелить... Суркис, сколько же ты будешь издеваться над нами?", – вопрошает Сергей Бардус

При этом известный футбольный агент Вячеслав Заховайло после ничьей с "Лугано" и вылета из еврокубков высказался следующим образом в Facebook: "Я сдержу свои эмоции. Меня трудно обмануть, а в футболе я повидал многое. Дождусь момента, когда будут сделаны выводы. Мне искрении жаль всех болельщиков и себя в том числе. Критики выльют тоны дерьма, для них поражения "Динамо"... это сладкие моменты жизни. А всем киевлянам я скажу: "То что нас не убьет, – нас только усилит"

Читайте также: "В том, что произошло, виноваты все": Михайличенко рассказал об игре с "Лугано"

Один из подписчиков Вячеслава Заховайло, Вадим Гончаров, на опубликованный им пост ответил: "Какие выводы, Вячеслав? Только продажа клуба. Точка".

Добавим, что в последнем туре группового раунда Лиги Европы проиграла и другая украинская команда. "Александрия" уступила в гостях "Генту" 1:2.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама