Лучшего бомбардира "Челси" уже ждут в мадридском "Реале"

Одного из самых дорогостоящих футболистов современности – бельгийца Эдена Азара – европейские СМИ уже отправляют в "Реал". Контракт звездного полузащитника, которого Transfermarkt оценивает в 150 миллионов евро (входит в топ-10 в мире), с лондонским клубом заканчивается летом 2020 года. Затягивать с пролонгацией контракта, учитывая стоимость футболиста, для "Челси" нет смысла. Дальше договариваться с ним будет сложнее, а влиять на его будущее – практически нереально.

Добавляет жару и тот момент, что на днях "Челси" продлил контракт с полузащитником Н‘Голо Канте на пять лет, после чего француз стал самым высокооплачиваемым игроком лондонцев с зарплатой 325 тысяч евро в неделю. Причем Канте наотрез отказался получать зарплату в "Челси" через офшорные компании.

Азару, лучшему бомбардиру команды (восемь голов в нынешнем сезоне во всех официальных турнирах), нужно предлагать еще больше.

А бельгиец еще и может покачать права, используя слухи об интересе "Реала". В принципе, мадридцы всегда неровно дышали к ярким футболистам. Так что это неудивительно.

Тему Азара успел затронуть и тренер "Челси" Маурицио Сарри, установивший недавно рекорд в Премьер-лиге. Он дал понять, что продление контракта с Азаром – приоритет.