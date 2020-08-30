Лучшего бомбардира чемпионата Украины, уехавшего в Россию, поздравили в УЕФА

Экс-нападающему "Динамо" Максиму Шацких исполнилось 42 года. В УЕФА вспомнили его голы в ворота "Реала"

Европейский футбольный союз поздравил с днем рождения самого результативного игрока в истории чемпионата Украины Максима Шацких, которому в воскресенье, 30 августа, исполнилось 42 года. По этому случаю УЕФА в своем Twitter вспомнил дубль Шацких в поединке Лиги чемпионов против мадридского "Реала", который проходил на НСК "Олимпийский" в 2006 году и завершился вничью 2:2. На голы форварда из Узбекистана "Королевский клуб" тогда ответил дуплетом в исполнении Роналдо.

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Отметим, что через соцсети Максима Шацких поздравила и его жена Олеся. "Мы всегда рядом! С днем рождения!" – написала Олеся у себя в Instagram.

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Добавим, что в последнее время супруги, по большей части, живут в разлуке. Олеся с детьми – в Украине, а ее муж – в России. Как мы писали, Хацкевич, возглавив "Ротор", взял в помощники Шацких, который до того был его ассистентом в тренерском штабе киевского "Динамо".

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