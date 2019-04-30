Лучшего украинского футболиста назвали теленком: заявление экс-динамовца

"Бельгиец" Евгений Макаренко высмеял оборонительные способности игрока "МанСити" Александра Зинченко

Александр Зинченко. Фото: AFP

Легионер бельгийского "Андерлехта" Евгений Макаренко прибег к неожиданным параллелям, оценивая способности лучшего на данный момент украинского футболиста Александра Зинченко. Дело в том, что в "Манчестер Сити" Зинченко играет на позиции левого защитника. Тогда как в сборной Украины действует в полузащите, куда с недавних пор перевели и экс-динамовца Евгения Макаренко, ранее выступавшего в качестве левого бека.

"Уже не представляю себя левым защитником, – признался "Великому футболу" Евгений Макаренко. – Сейчас у меня в сборной Украины один конкурент – Зинченко. Пусть он и играет в "Манчестер Сити", это моя сладкая булка. В игре в два касания в сборной огромное удовольствие получаю, когда его обыгрываю, а он нервничает. Он более атакующий игрок, а в защите – теленок".

Как сообщалось ранее, Александр Зинченко претендует на звание лучшего защитника Кубка Англии. За победу в этой номинации с украинцем поспорят восемь футболистов, включая Эшли Янга из "Манчестер Юнайтед".

Также сообщалось, что Зинченко взорвал сеть зажигательным танцем. "Все девушки Манчестера – твои", – пишут болельщики "МанСити" в клубном Twitter.

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