Лучшие голы – на день рождения великого форварда ХХ века Христо Стоичкова

Христо Стоичков

Сегодня, 8 февраля, день рождения отмечает один из самых знаменитых форвардов 1990-х годов – болгарин Христо Стоичков. Ему исполняется 54 года. Свои лучшие времена он провел в "Барселоне", за которую выступал шесть сезонов. Приехал в Каталонию Христо в 1990-м, сделал "перерыв" на итальянскую "Парму" (1995/96), а затем еще на год вернулся в "Барсу". Недавно мы писали, что Стоичков зло пошутил над "Реалом" после вылета мадридцев из Лиги чемпионов.

С "Барселоной" Стоичков выиграл Кубок чемпионов в 1992 году, Кубок кубков в 1997-м, Суперкубок УЕФА в 1992 и 1997 годах. Смотрите подборку голов Христо за "Барселону".

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В 1994 году Стоичков дошел со сборной Болгарии до полуфинала чемпионата мира, но остался без медали "мундиаля". Зато в конце того года получил "Золотой мяч" лучшего футболиста Европы. Вашему вниманию – еще одна подборка голов легендарного форварда.

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После "Барселоны" нападающий играл в Саудовской Аравии, Японии, США. Тренировал сборную Болгарии (2004-07), испанскую "Сельту", команды ЮАР и своей Родины. Занимался бизнесом, в последнее время работал экспертом на испанском телевидении.

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