"Лучшие вещи выходят как-то сами собой": Роналду рассказал о своем коронном праздновании

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что не придумывал специально свое празднование голов.

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Футболист бежит к угловому флажку, в прыжке разворачивается на 180 градусов, отводит руки назад и кричит "Si!" (в переводе с испанского "Да!").

"Я начал кричать "Si!", когда играл в "Реале". В случае побед все кричали "Siii!" Я тоже начал это делать, не знаю почему. Это было естественно для меня", – отметил португалец.

Роналду

"Помню, как мы проводили подготовку к сезону в Лос-Анджелесе. Мы играли с "Челси", я забил гол и отпраздновал мяч таким способом. Меня спрашивали: "Зачем ты это сделал?". Не знаю, все вышло непроизвольно. Всегда отмечал, что лучшие вещи выходят как-то сами собой", – рассказал Роналду.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Роналду принял участие в 14 матчах, в которых забил 10 мячей и отдал 1 голевой пас.

Напомним, что в этом же матче Джанлуиджи Буффон повторил достижение Паоло Мальдини по количеству матчей в чемпионате Италии. Следующий поединок сделает вратаря "Ювентуса" абсолютным рекордсменом Серии А.

Обзор матча "Сампдория" – "Ювентус" – 1:2

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