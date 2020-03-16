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Лучшим игроком месяца в чемпионате Англии назвали португальского новичка "Манчестер Юнайтед"

16 марта, 14:55

Вадим Авдасев

Бруну Фернандеш серьезно усилил игру "Красных дьяволов"

Сегодня Английская премьер-лига назвала лучшего игрока февраля. Им оказался португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш. К слову, футболист "Челси" вылечился от коронавируса за несколько дней.

25-летний Фернандеш перешел из португальского "Спортинга" в "МЮ" в конце января за 47 миллионов фунтов стерлингов, подписав с "Красными дьяволами" пятилетний контракт. Новичок сразу же забронировал себе место в основном составе команды Уле-Гуннара Сульшера. В феврале он забил в АПЛ один мяч, с 11-метрового, и сделал две голевые передачи, не говоря о других полезных действиях для "Манчестер Юнайтед". Всего же Фернандеш в девяти поединках разных турниров забил три мяча.

Также на награду претендовали Маркос Алонсо ("Челси"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон"), Мэтт Доэрти ("Вулверхэмптон") и Ник Поуп ("Бернли").

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Бруну в 2012-17 годах выступал в Италии, затем играл за "Спортинг". Со сборной Португалии выиграл Лигу наций в 2019 году.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" разгромил австрийский ЛАСК в Лиге Европы

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лучший чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш

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