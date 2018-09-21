Лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов стал Лео Месси

Аргентинец оформил хет-три в маче с ПСВ и стал первым в истории Лиги чемпионов, кому удалось сделать это восемь раз

Капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом первой игровой недели в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА. Месси победил в голосовании болельщиков на сайте организации. Его конкурентами были полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер, форвард "Лиона" Набиль Фекир и хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

Аргентинский форвард отметился хет-триком в матче против голландского ПСВ, который прошел во вторник на "Камп Ноу" в Барселоне и завершился победой хозяев со счетом 4:0.

Кстати, Месси первым в истории оформил восьмой хет-трик в Лиге чемпионов. Аргентинец открыл счет ударом со штрафного на 31-й минуте, став автором первого гола ЛЧ в нынешнем сезоне. На 77-й минуте он забил второй свой гол, на 87-й – третий. Еще один мяч на счету Усмана Дембеле.

Ранее мы писали, что Месси и Роналду могут стать одноклубниками в 2020 году. Звездных футболистов зовет в свой клуб Дэвид Бекхэм. Британец планирует пригласить футболистов в "Интер Майами". К тому моменту Месси будет 33 года, Роналду – 35.