Лучшим игроком УПЛ в 2019 году признали футболиста не "Шахтера" и не "Динамо"

Киевлянина Цыганкова и "горняка" Тайсона обошел львовянин Швед

Марьян Швед. Фото: ФК "Карпаты".

Лучшим игроком УПЛ в 2019 году признали футболиста не "Шахтера" и не "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f25/6c2/5c3f256c2e9aa.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f25/6c2/5c3f256c2e9aa.png 2019-03-28T16:47:00+02:00 Футбол Киевлянина Цыганкова и "горняка" Тайсона обошел львовянин Швед

Украинская футбольная премьер-лига объявила итоги голосования за лучшего игрока февраля и марта в национальном чемпионате. Победителем стал форвард "Карпат" Марьян Швед, который, напомним, за львовян выступает на правах арены – принадлежит футболист шотландскому "Селтику".

В трех матчах УПЛ в нынешнем году он забил три мяча.

Набрав 41% голосов болельщиков, Марьян Швед опередил вингера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова (35%) и полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсона (11%).

Всего в голосовании приняло участие 3300 болельщиков.

Марьян Швед ("Карпаты) - 41%

Виктор Цыганков ("Динамо") - 35%

Тайсон ("Шахтер") - 11%

Александр Пихаленок ("Мариуполь") - 4%

Александр Бандура ("Львов") - 3%

Виктор Коваленко ("Шахтер") - 3%

Александр Караваев ("Заря") - 2%

Сергей Вакуленко ("Арсенал") - 1%

Фото – УПЛ

Напомним, на следующей неделе в Харькове "Шахтер" сыграет с "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины. Как заявил Вадим Евтушенко: "Не думаю, что Хацкевича уволят, если "Динамо" уступит "Шахтеру".

В то же время бывший капитан "Динамо" рассказал, почему не хочет возвращаться в Украину.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Лучшим игроком УПЛ в 2019 году признали футболиста не "Шахтера" и не "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Премьер-лига Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.