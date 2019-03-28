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Лучшим игроком УПЛ в 2019 году признали футболиста не "Шахтера" и не "Динамо"

Сегодня, 16:47

Киевлянина Цыганкова и "горняка" Тайсона обошел львовянин Швед

Марьян Швед. Фото: ФК "Карпаты"
Марьян Швед. Фото: ФК "Карпаты".
Лучшим игроком УПЛ в 2019 году признали футболиста не "Шахтера" и не "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f25/6c2/5c3f256c2e9aa.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f25/6c2/5c3f256c2e9aa.png Футбол Киевлянина Цыганкова и "горняка" Тайсона обошел львовянин Швед

Украинская футбольная премьер-лига объявила итоги голосования за лучшего игрока февраля и марта в национальном чемпионате. Победителем стал форвард "Карпат" Марьян Швед, который, напомним, за львовян выступает на правах арены – принадлежит футболист шотландскому "Селтику".  

В трех матчах УПЛ в нынешнем году он забил три мяча.

Набрав 41% голосов болельщиков, Марьян Швед опередил вингера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова (35%) и полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсона (11%).

Всего в голосовании приняло участие 3300 болельщиков.

  • Марьян Швед ("Карпаты) - 41%
  • Виктор Цыганков ("Динамо") - 35%
  • Тайсон ("Шахтер") - 11%
  • Александр Пихаленок ("Мариуполь") - 4%
  • Александр Бандура ("Львов") - 3%
  • Виктор Коваленко ("Шахтер") - 3%
  • Александр Караваев ("Заря") - 2%
  • Сергей Вакуленко ("Арсенал") - 1%

Фото – УПЛ

Напомним, на следующей неделе в Харькове "Шахтер" сыграет с "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины. Как заявил Вадим Евтушенко: "Не думаю, что Хацкевича уволят, если "Динамо" уступит "Шахтеру".

В то же время бывший капитан "Динамо" рассказал, почему не хочет возвращаться в Украину.

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Карпаты Львов , Тайсон футболист, Марьян Швед, Виктор Цыганков

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Источник:

Премьер-лига

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