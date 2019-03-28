Лучшим игроком УПЛ в 2019 году признали футболиста не "Шахтера" и не "Динамо"
Киевлянина Цыганкова и "горняка" Тайсона обошел львовянин Швед
Украинская футбольная премьер-лига объявила итоги голосования за лучшего игрока февраля и марта в национальном чемпионате. Победителем стал форвард "Карпат" Марьян Швед, который, напомним, за львовян выступает на правах арены – принадлежит футболист шотландскому "Селтику".
В трех матчах УПЛ в нынешнем году он забил три мяча.
Набрав 41% голосов болельщиков, Марьян Швед опередил вингера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова (35%) и полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсона (11%).
Всего в голосовании приняло участие 3300 болельщиков.
- Марьян Швед ("Карпаты) - 41%
- Виктор Цыганков ("Динамо") - 35%
- Тайсон ("Шахтер") - 11%
- Александр Пихаленок ("Мариуполь") - 4%
- Александр Бандура ("Львов") - 3%
- Виктор Коваленко ("Шахтер") - 3%
- Александр Караваев ("Заря") - 2%
- Сергей Вакуленко ("Арсенал") - 1%
Фото – УПЛ
Напомним, на следующей неделе в Харькове "Шахтер" сыграет с "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины. Как заявил Вадим Евтушенко: "Не думаю, что Хацкевича уволят, если "Динамо" уступит "Шахтеру".
В то же время бывший капитан "Динамо" рассказал, почему не хочет возвращаться в Украину.
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