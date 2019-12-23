"Трудно представить сборную Украины без Зинченко и Малиновского": Ротань назвал лучших в 2019 году

Руслан Ротань / Фото: ФФУ

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Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань назвал свою тройку лучших игроков национальной команды в 2019 году.

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"Лучшим игроком в этом году был Андрей Пятов. В отборочном турнире Евро-2020 капитан национальной команды в очередной раз доказал, что на данный момент является вратарем номер один в нашей стране. Не зря Украина пропустила всего четыре мяча, а сам голкипер вошел в символическую сборную отборочного турнира. Кроме того, что голкипер на раз выручал своих партнеров он еще и прекрасно работал с мячом, начиная атаки команды, а это в игре национальной сборной имеет большое значение", – отметил наставник.

"Роль Степаненко в сборной переоценить сложно. Столько черновой работы, сколько выполняет Степаненко, не выполняет никто. Он – боец до мозга костей", – рассказал Ротань.

"Сейчас трудно представить сборную Украины без Зинченко и Малиновского. Они органично вписываются в модель игры, которую хочет видеть наставник Украины Андрей Шевченко. Играют только вперед, оба обладают культурой паса", – подытожил Руслан Ротань.

Ранее мы писали, что Франция примет Украину на стадионе, где не умеют включать гимн гостевой команды. Чемпионы мира сыграют с командой Шевченко на арене, оскандалившейся во время игры с Албанией.

Смотрите обзор заключительного матча сборной Украины в отборе на Евро-2020:

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