Лучшим полузащитником прошлой Лиги чемпионов признали новичка "Барселоны"

Новичок испанской "Барселоны" Френки де Йонг признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона. Вместе с "Аяксом" молодой футболист дошел до полуфинала и заслужил переход в каталонский гранд. Также сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
Также ранее были вручены другие индивидуальные награды:
Вирджил ван Дейк – лучший защитник Лиги чемпионов
Алиссон – лучший вратарь Лиги чемпионов
Евросезон стартовал с матча за Суперкубок УЕФА, в котором победитель Лиги чемпионов в серии послематчевых пенальти одолел обладателя трофея Лиги Европы "Челси".
Календарь сезона
- 17/18 сентября: первый тур группового этапа
- 1/2 октября: второй тур группового этапа
- 22/23 октября: третий тур группового этапа
- 5/6 ноября: четвертый тур группового этапа
- 26/27 ноября: пятый тур группового этапа
- 10/11 декабря: шестой тур группового этапа
16 декабря: жеребьевка 1/8 финала
- 18/19/25/26 февраля: первые матчи 1/8 финала
- 10/11/17/18 марта: ответные матчи 1/8 финала
20 марта: жеребьевка 1/4 и 1/2 финала
- 7/8 апреля: первые матчи 1/4 финала
- 14/15 апреля: ответные матчи 1/4 финала
- 28/29 апреля: первые матчи 1/2 финала
- 5/6 мая: ответные матчи 1/2 финала
30 мая: финал – "Олимпийский стадион Ататюрка", Стамбу
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