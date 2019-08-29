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Лучшим полузащитником прошлой Лиги чемпионов признали новичка "Барселоны"

29 августа, 20:16

Голландский полузащитник вместе с "Аяксом" доходил до полуфинала Лиги чемпионов

Френки де Йонг прибыл на награждение с девушкой

Френки де Йонг прибыл на награждение с девушкой / Фото: AFP

Новичок испанской "Барселоны" Френки де Йонг признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона. Вместе с "Аяксом" молодой футболист дошел до полуфинала и заслужил переход в каталонский гранд. Также сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Также ранее были вручены другие индивидуальные награды:

Вирджил ван Дейк – лучший защитник Лиги чемпионов

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Алиссон – лучший вратарь Лиги чемпионов

Евросезон стартовал с матча за Суперкубок УЕФА, в котором победитель Лиги чемпионов в серии послематчевых пенальти одолел обладателя трофея Лиги Европы "Челси".

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Календарь сезона

  • 17/18 сентября: первый тур группового этапа
  • 1/2 октября: второй тур группового этапа
  • 22/23 октября: третий тур группового этапа
  • 5/6 ноября: четвертый тур группового этапа
  • 26/27 ноября: пятый тур группового этапа
  • 10/11 декабря: шестой тур группового этапа

16 декабря: жеребьевка 1/8 финала

  • 18/19/25/26 февраля: первые матчи 1/8 финала
  • 10/11/17/18 марта: ответные матчи 1/8 финала

20 марта: жеребьевка 1/4 и 1/2 финала

  • 7/8 апреля: первые матчи 1/4 финала
  • 14/15 апреля: ответные матчи 1/4 финала
  • 28/29 апреля: первые матчи 1/2 финала
  • 5/6 мая: ответные матчи 1/2 финала

30 мая: финал – "Олимпийский стадион Ататюрка", Стамбу

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УЕФА Лига чемпионов Френки де Йонг

Источник: Сегодня|Спорт

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