Лучшим в мире назвали тренера команды, которая находится на грани вылета из Лиги чемпионов

В ожидании рестарта Лиги чемпионов популярное французское издание L'Equipe ("Экип" (фр.) – команда) решило определить лучшего на данный момент футбольного тренера мира. Далеко ходить "акулам пера" не пришлось: №1 они назвали Зинедина Зидана. Кстати, Зидан – самый титулованный тренер "Реала": по трофею за каждые 19 матчей.

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В тройку лучших попали исключительно наставники европейских команд Лиги чемпионов. Правда, немец Юрген Клопп с "Ливерпулем" выбыл из турнира на стадии 1/8 финала от мадридского "Атлетико". А вот двое других встретятся между собой в конце этой недели на том же этапе в том же турнире. Первый матч плей-офф "Манчестер Сити" испанца Хосепа Гвардиолы выиграл у "Реала" Зидана в Мадриде со счетом 2:1. И теперь "королям" нужно забивать не менее двух мячей в Англии, чтобы пробиться в четвертьфинал. Однако L'Equipe на первое место поставило ЗиЗу, а не Гвардиолу.

Напомним, в сезоне 2019/2020 "Реал" выиграл чемпионат Испании, а ранее с Зиданом трижды подряд побеждал в элитном еврокубке. В мае Зидана признали лучшим тренером в истории Лиги чемпионов.

Смотрите, как "Реал" проиграл "Манчестер Сити" первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов:

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