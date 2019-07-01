Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Лучший бомбардир чемпионата Голландии перешел в "Севилью"

1 июля, 22:14

Люк де Йонг заключил контракт с испанским клубом до 2023 года

"Севилья" приветствует своего новичка
"Севилья" приветствует своего новичка. Фото: Twitter

"Севилья" объявила о переходе нападающего ПСВ и сборной Голландии Люка де Йонга. 28-летний голландский футболист заключил контракт с испанским клубом до 2023 года. 

Покупки на миллиард: онлайн-таблица самых дорогих трансферов в мире

Люк де Йонг выступал в составе ПСВ (Эйндховен) с 2014 года. В минувшем сезоне голландский форвард принял участие в 34 матчах чемпионата Голландии, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач, став лучшим бомбардиром Эредивизии. Также де Йонг выступает за национальную команду Нидерландов с 2011 года – 19 матчей и 4 гола. Раннее Люк де Йонг играл за такие команды, как "Твенте", менхенгладбахскую "Боруссию" и "Ньюкасл Юнайтед". 

На данный момент самым дорогим трансфером лета является переход Эдена Азара из "Челси" в "Реал" за 100 миллионов евро. Второе место занимает переход Лукаса Эрнандеса из "Атлетико" в "Барселону" за 80 млн евро, а тройку замыкает Френки де Йонг, сменивший "Аякс" на "Барселону" за 75 млн евро. Отметим, что два последних трансфера состоялись в середине прошлого сезона, но фактически игроки сменили команды только летом.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футболист, ПСВ, Севилья, трансфер

Вы сейчас просматриваете новость " Лучший бомбардир чемпионата Голландии перешел в "Севилью"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Кабаева родила: «Людей с рациями больше, чем медперсонала»

Валуев напомнил о страшном недуге. Он продолжает жить

"Отказал в проезде льготнику – штраф 2550 грн": новый закон

Дорошенко: Пенсионный фонд тонет в долгах

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

После запуска нового энергорынка сбоев в поставках не будет

Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году

Мамаева и Кокорина поместили в стеклянный бокс на суде

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 21:04

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

Сегодня, 20:39

Украинская сборная попала в одну группу с хозяйками турнира и действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина заняла третье место

Сегодня, 08:05

Наша команда завоевала на Европейских играх 51 медаль – рейтинг всех участников Евроигр

Украина завершила выступления на Европейских играх-2019 еще одной золотой медалью

Вчера, 19:07

Очередным чемпионом континентальных Игр стал каратист Станислав Горун

"Сентябрь. Усик. Нокаут": Карлос Такам разнес в пух и прах статус украинца в супертяжах

Вчера, 11:56

Возможный оппонент Усика назвал большой ошибкой признание Усика обязательным претендентом на пояс WBO

Стало известно, кто больше не будет получать субсидии

15 наших звезд, которые умерли молодыми

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь