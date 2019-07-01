Лучший бомбардир чемпионата Голландии перешел в "Севилью"

Люк де Йонг заключил контракт с испанским клубом до 2023 года

"Севилья" приветствует своего новичка. Фото: Twitter

"Севилья" объявила о переходе нападающего ПСВ и сборной Голландии Люка де Йонга. 28-летний голландский футболист заключил контракт с испанским клубом до 2023 года.

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Люк де Йонг выступал в составе ПСВ (Эйндховен) с 2014 года. В минувшем сезоне голландский форвард принял участие в 34 матчах чемпионата Голландии, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач, став лучшим бомбардиром Эредивизии. Также де Йонг выступает за национальную команду Нидерландов с 2011 года – 19 матчей и 4 гола. Раннее Люк де Йонг играл за такие команды, как "Твенте", менхенгладбахскую "Боруссию" и "Ньюкасл Юнайтед".

На данный момент самым дорогим трансфером лета является переход Эдена Азара из "Челси" в "Реал" за 100 миллионов евро. Второе место занимает переход Лукаса Эрнандеса из "Атлетико" в "Барселону" за 80 млн евро, а тройку замыкает Френки де Йонг, сменивший "Аякс" на "Барселону" за 75 млн евро. Отметим, что два последних трансфера состоялись в середине прошлого сезона, но фактически игроки сменили команды только летом.

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