Лучший бомбардир чемпионата Украины выбыл до конца сезона из-за перелома двух ребер

Украинское "классико" пройдет без бразильца с украинским паспортом, которому нужен месяц на восстановление

Жуниор Мораес. Фото ФК "Шахтер".

В день последнего в сезоне украинского "классико" стало известно, что лучший бомбардир чемпионата Украины Жуниор Мораес не сможет сыграть в матче "Шахтер" – "Динамо", и вообще в оставшихся поединков своей команды в нынешнем сезоне. Нападающий "горняков" получил травму в матче с "Зарей" 19 мая: у него диагностирован перелом двух ребер. Как сообщает "Шахтер", на восстановление Мораесу понадобится порядка месяца. Таким образом, бразилец с украинским паспортом пропустит не только поединок с "Динамо", но и матчи против "Мариуполя" и "Львова". Кстати, смотреть онлайн "Шахтер" – "Динамо" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции с яркими фото и видео повторами голов.

Отметим, что в сегодняшнем украинском "классико" турнирные задачи не решаются: "Шахтер" досрочно оформил чемпионский титул, а "Динамо" уже не опустится ниже второго места в турнирной таблице чемпионата Украины.

Жуниор Мораес – лидер гонки бомбардиров Премьер-лиги. На его счету 19 голов. У ближайшего преследователя – Виктора Цыганкова – 15 мячей. Даже не сыграв в последних трех турах Мораес вполне может остаться лучшим голеодором сезона в Украине.

Ранее мы писали, что после матча на стадионе "Металлист" состоится церемония награждения "Шахтера" в качестве чемпиона Украины и обладателя Кубка Украины, а для зрителей будет организован концерт с участием Гайтаны, Maruv и Оли Поляковой.

Накануне матча "Шахтер" – "Динамо" чемпионы Украины провели открытую тренировку:

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