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Лучший бомбардир европейских чемпионатов забил в Италии еще один мяч и получит "Золотую бутсу"

2 августа, 08:25

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле обошел на два гола поляка Роберта Левандовского из "Баварии"

В субботу состоялась ровно половина матчей последнего, 38-го, тура итальянской Серии А. Узнавайте прогноз, расписание и результаты заключительного тура чемпионата Италии. В одном из них на юге страны сошлись местный "Наполи" и столичный "Лацио".

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Уже перед встречей было известно, что Иммобиле выиграл "Золотую бутсу" лучшего бомбардира Европы, пока Роналду отдыхал на яхте. И хотя капитан римлян забил еще один мяч – уже 36-й в турнире в сезоне 2019/2020, однако его команда уступила со счетом 1:3. Это поражение не позволило "Лацио" обойти "Аталанту" и подняться на третье место, однако коллектив Симоне Индзаги все равно будет играть в Лиге чемпионов. А "Наполи" занял седьмое место и выступит в Лиге Европы.

Таким образом, в споре за "Золотую бутсу" лучшего бомбардира национальных европейских чемпионатов 30-летний Иммобиле на два гола обошел нападающего немецкой "Баварии" Роберта Левандовского. Правда, итальянец забил 14 мячей с пенальти из своих 36, а поляк – всего 5 из 34. У Криштиану Роналду – 31 гол, из них 12 – с пенальти.

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Смотрите обзор матча итальянской Серии А "Наполи" – "Лацио":

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