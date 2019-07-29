Лучший бомбардир Кубка Америки станет игроком "Арсенала"

Футболист "Гремио" и сборной Бразилии Эвертон станет игроком лондонского "Арсенала", сообщает Sky Deutschland. Сума трансфера составит примерно 40 миллионов евро. Эвертон является воспитанником "Форталезы". В академию "Гремио" он перешел в январе 2013 года в возрасте 16 лет.
Через год уже выступал за первую команду клуба из Порту-Алегри. В текущем сезоне Эвертон принял участие в 13 играх на клубном уровне. На его счету 6 забитых мячей и 1 результативная передача. Его контракт с "Гремио" рассчитан до конца 2022 года.
В составе сборной Бразилии Эвертон сыграл 12 матчей и забил 3 мяча. Все голы за национальную команду он забил на завершившемся Кубке Америки. Бразилия выиграла тот турнир, а сам футболист стал лучшим бомбардиром вместе с перуанцем Хосе Паоло Герреро.
Напомним, что Лионеля Месси дисквалифицировали после Кубка Америки. Лидер сборной Аргентины был удален в матче с Чили и обвинял организаторов в коррупции. Напомним, Месси получил красную карточку в матче за третье место против Чили после стычки с Гари Меделем. Без Месси аргентинцы сумели обыграть чилийцев (2:1). После матча Лионель Месси обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции.
Ранее мы писали, что в особняке футболиста "Арсенала" нашли труп. Тело в строящемся доме обнаружил отец футболиста, который сообщил о страшной находке в полицию.
Смотрите финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси":
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