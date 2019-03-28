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Лучший бомбардир сборной Австралии завершил карьеру

Сегодня, 12:58

Последним клубом знаменитого футболиста стал индийский "Джамшедпур"

Тим Кэхилл
Тим Кэхилл. Фото: AFP
Лучший бомбардир сборной Австралии завершил карьеру //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ca8/96e/5c9ca896e837d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ca8/96e/5c9ca896e837d.png Футбол Последним клубом знаменитого футболиста стал индийский "Джамшедпур"

Бывший нападающий "Эвертона" и сборной Австралии Тим Кэхилл принял решение завершить игровую карьеру, сообщает Goal. После непродолжительного пребывания в индийском клубе "Джамшедпур", 39-летний австралиец принял решение повесить бутсы на гвоздь по истечению своего контракта, который заканчивается в конце марта.

"Нет, я уже старый для футбола. Я хотел бы продолжать играть, но мне уже 39. Я провел прекрасные шесть месяцев в Индии. Но меня интересует телевидение, также хочу начать подготовку для получения тренерской лицензии. Сейчас я провожу время со своей семьей и отдыхаю.

Это было невероятно сыграть на четырех больших континентах. У меня была большая карьера, и я очень благодарен за это", – сказал он.

За всю свою карьеру Кэхилл провел 543 матча, отличившись 139 голами и 49 результативных передач. Тим является лучшим бомбардиром сборной Австралии за всю историю.

Ранее мы писали, что ФИФА может отстранить сборную Австралии от всех турниров. Члены федерации не могут договориться о реформировании организации в соответствии с требованиями ФИФА.

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Тег футболист, сборная Австралии

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Livesport.ru

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