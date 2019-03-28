Лучший бомбардир сборной Австралии завершил карьеру
Последним клубом знаменитого футболиста стал индийский "Джамшедпур"
Бывший нападающий "Эвертона" и сборной Австралии Тим Кэхилл принял решение завершить игровую карьеру, сообщает Goal. После непродолжительного пребывания в индийском клубе "Джамшедпур", 39-летний австралиец принял решение повесить бутсы на гвоздь по истечению своего контракта, который заканчивается в конце марта.
"Нет, я уже старый для футбола. Я хотел бы продолжать играть, но мне уже 39. Я провел прекрасные шесть месяцев в Индии. Но меня интересует телевидение, также хочу начать подготовку для получения тренерской лицензии. Сейчас я провожу время со своей семьей и отдыхаю.
Это было невероятно сыграть на четырех больших континентах. У меня была большая карьера, и я очень благодарен за это", – сказал он.
За всю свою карьеру Кэхилл провел 543 матча, отличившись 139 голами и 49 результативных передач. Тим является лучшим бомбардиром сборной Австралии за всю историю.
Ранее мы писали, что ФИФА может отстранить сборную Австралии от всех турниров. Члены федерации не могут договориться о реформировании организации в соответствии с требованиями ФИФА.
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