Лучший бомбардир сборной Испании больше не будет забивать: названа причина

Давид Вилья / Фото: Getty Images

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Давид Вилья объявил, что нынешний сезон станет для него последним. Знаменитый испанский нападающий завершает карьеру футболиста в возрасте 37 лет. Интересно, что буквально накануне Вилья прикупил себе американский футбольный клуб "Куинсборо".

"После 19 лет в профессиональном футболе я решил завершить карьеру, – написал Давид Вилья у себя в Twitter. – Спасибо всем командам, тренерам и игрокам, которые стали частью моей замечательной карьеры. Также благодарю мою семью за то, что всегда поддерживала меня"

Отметим, что Давид Вилья является лучшим бомбардиром сборной Испании (59 голов в 98 матчах), с которой он выиграл чемпионат мира-2010 и Евро-2008. При этом Давид успел поиграть за "Спортинг Хихон" (85 матчей, 41 гол), "Сарагосу" (94, 39), "Валенсию" (225, 129), "Барселону" (119, 48), "Атлетико" (47, 15), "Мельбурн" (4, 2), "Нью-Йорк Сити" (130, 82) и японский "Виссел Кобе" (22, 12), в котором и завершит свою карьеру.

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Добавим, что Вилья является 3-кратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

Давид Вилья и его жена Патрисия Гонсалес

Интересно, что в будущем американский клуб, который накануне приобрел Вилья, может стать соперником команды другого легендарного футболиста Дэвида Бекхэма. Его "Интер Майами", который был образован в 2018 году, дебютирует в Северо-американской футбольной лиге (MLS) в следующем сезоне.

Смотрите, как сборная Испании, за которую выступал Вилья, вышла на Евро-2020:

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