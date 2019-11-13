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Лучший бомбардир сборной Испании больше не будет забивать: названа причина

13 ноября, 11:54

Финиш карьеры в 37 - легендарный форвард Давид Вилья принял решение повесить бутсы на гвоздь

Давид Вилья

Давид Вилья / Фото: Getty Images

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Давид Вилья объявил, что нынешний сезон станет для него последним. Знаменитый испанский нападающий завершает карьеру футболиста в возрасте 37 лет. Интересно, что буквально накануне Вилья прикупил себе американский футбольный клуб "Куинсборо".

"После 19 лет в профессиональном футболе я решил завершить карьеру, – написал Давид Вилья у себя в Twitter. – Спасибо всем командам, тренерам и игрокам, которые стали частью моей замечательной карьеры. Также благодарю мою семью за то, что всегда поддерживала меня"

Смотрите, как Вилья забивает за "Виссел Кобе"

Отметим, что Давид Вилья является лучшим бомбардиром сборной Испании (59 голов в 98 матчах), с которой он выиграл чемпионат мира-2010 и Евро-2008. При этом Давид успел поиграть за "Спортинг Хихон" (85 матчей, 41 гол), "Сарагосу" (94, 39), "Валенсию" (225, 129), "Барселону" (119, 48), "Атлетико" (47, 15), "Мельбурн" (4, 2), "Нью-Йорк Сити" (130, 82) и японский "Виссел Кобе" (22, 12), в котором и завершит свою карьеру.

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Добавим, что Вилья является 3-кратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

Давид Вилья и его жена Патрисия Гонсалес

Интересно, что в будущем американский клуб, который накануне приобрел Вилья, может стать соперником команды другого легендарного футболиста Дэвида Бекхэма. Его "Интер Майами", который был образован в 2018 году, дебютирует в Северо-американской футбольной лиге (MLS) в следующем сезоне.

Смотрите, как сборная Испании, за которую выступал Вилья, вышла на Евро-2020:

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Источник: Football.ua

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