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Лучший бомбардир в истории "Наполи" переходит в клуб из Китая

Сегодня, 10:59

Словацкий футболист выступает за итальянский клуб с 2007 года

Марек Гамшик
Марек Гамшик. Фото: AFP
Лучший бомбардир в истории "Наполи" переходит в клуб из Китая //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/950/2c5/5c59502c589ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/950/2c5/5c59502c589ef.jpg Футбол Словацкий футболист выступает за итальянский клуб с 2007 года

Капитан "Наполи" Марек Гамшик подписал контракт с китайским клубом "Далянь Ифань", сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, 31-летний полузащитник заключил соглашение с китайской командой на три года. "Наполи" получит за трансфер Гамшика 15 миллионов евро без учета бонусов. Зарплата словацкого футболиста по условиям контракта составит 9 миллионов евро за три года.

Гамшик выступает за команду из Неаполя с 2007 года. В текущем сезоне итальянской Серии А хавбек принял участие в 13 матчах.

Марек является рекордсменом "Наполи" по количеству проведенных матчей и забитых мячей. Ему также принадлежит рекорд по количеству матчей за сборную Словакии (108). Кроме того, он отстает на один гол (22) от лучшего бомбардира в истории национальной команды Роберта Виттека (23).

Ранее Гамшик стал героем костюма на Хэллоуин. Образ словацкого футболиста примерила девушка одноклубника Марека Дриса Мертенса. Сам бельгиец переоделся в Лоренцо Инсинье.

Вчера мы сообщали, что игрок "Ювентуса" Дуглас Коста попал в аварию в Италии: опубликованы фото с места ДТП. Бразильский футболист в аварии не пострадал, но другой участник ДТП угодил в больницу.

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Тег футбол, чемпионат Италии, Наполи, чемпионат Китая, Марек Гамшик, Далянь Ифан

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Championat.ru

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