Лучший бомбардир в истории "Шахтера" перешел в "Палмейрас"

Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист подписал контракт с бразильским клубом до 2023 года. При этом красно-белые получат 50% от следующей продажи футболиста.
32-летний бразилец выступал за москвичей с 2017 года. На его счету 26 голов в 74 матчах за клуб. Ранее в Европе Адриано играл за "Милан" и донецкий "Шахтер".
За "Шахтер" Луис Адриано выступал с 2007 по 2015 год:
- Чемпион Украины (6): 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
- Обладатель Кубка Украины (4): 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13
- Обладатель Суперкубка Украины (4): 2010, 2012, 2013, 2014
- Обладатель Кубка УЕФА (1): 2008/09
Является лучшим бомбардиром за всю историю "Шахтера", в 266 матчах забил 128 голов.
После "Шахтера" перешел в итальянский "Милан". Провел за клуб полтора сезона, но проявить себя не сумел. Луис Адриано был назван худшим нападающим Серии А в 2016 году. В таком статусе и перешел в "Спартак", с которым выиграл чемпионат России.
Напомним, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":
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