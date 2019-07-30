Бразильский форвард Луис Адриано уехал из "Спартака" на родину

Луис Адриано восемь лет провел в Украине / Фото: AFP

Лучший бомбардир в истории "Шахтера" перешел в "Палмейрас" https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/081/348/5d40813482339.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/081/348/5d40813482339.jpg 2019-07-30T20:41:00+03:00 Футбол Бразильский форвард Луис Адриано уехал из "Спартака" на родину

Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист подписал контракт с бразильским клубом до 2023 года. При этом красно-белые получат 50% от следующей продажи футболиста.

32-летний бразилец выступал за москвичей с 2017 года. На его счету 26 голов в 74 матчах за клуб. Ранее в Европе Адриано играл за "Милан" и донецкий "Шахтер".

За "Шахтер" Луис Адриано выступал с 2007 по 2015 год:

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Чемпион Украины (6): 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14

Обладатель Кубка Украины (4): 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13

Обладатель Суперкубка Украины (4): 2010, 2012, 2013, 2014

Обладатель Кубка УЕФА (1): 2008/09

Является лучшим бомбардиром за всю историю "Шахтера", в 266 матчах забил 128 голов.

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После "Шахтера" перешел в итальянский "Милан". Провел за клуб полтора сезона, но проявить себя не сумел. Луис Адриано был назван худшим нападающим Серии А в 2016 году. В таком статусе и перешел в "Спартак", с которым выиграл чемпионат России.

Напомним, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":

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