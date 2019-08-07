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Лучший бомбардир "Зари" пропустит матч с ЦСКА в Лиге Европы

Сегодня, 18:42

Лидер атак луганского клуба получил травму и остался вне заявки на матч

Артем Громов

Артем Громов / Фото: AFP

Лучший бомбардир луганской "Зари" на старте сезона Артем Громов пропустит первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против ЦСКА из Софии. Футболист не попал в заявку на выездной поединок и остался в Украине. Как стало известно, Громов получил надрыв связки голеностопа. Ожидается, что вингер проведет в лазарете от трех до четырех недель.

Матч ЦСКА – "Заря" пройдет в четверг, 8 августа, в Софии на стадионе "Болгарска Армия", начало – в 20:30 по киевскому времени.

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Напомним, что во втором раунде квалификации Лиги Европы "Заря" обыграла вице-чемпиона Черногории "Будучность". На выезде луганчане одержали победу со счетом 3:1, а затем дома еще раз обыграли черногорцев – 1:0.

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В случае выхода в плей-офф раунд Лиги Европы Заря встретится с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) – "Эспаньол" (Испания). Все результаты жеребьевки плей-офф раунда Лиги Европы. Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные – 29-го.

"Заря" стартовала в чемпионате Украины с победы над "Ворсклой":

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футбол Лига Европы Заря Луганск Артем Громов

Источник: Football.ua

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