Лучший друг Месси сдаст необычный экзамен, чтобы сбежать из "Барселоны"

Если уругваец Луис Суарес справится с тестом по итальянскому языку, то в "Ювентусе" не будет считаться легионером

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес, которого по телефону выгнал из команды новый тренер каталонцев Рональд Куман, готовится сдать экзамен по итальянскому языку. Причем сделает это в итальянском консульстве столицы Каталонии уже в понедельник, 7 сентября, сообщает Football Italia. Успешная сдача теста ускорит переход уругвайца в туринский "Ювентус".

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Лучшему другу Лионеля Месси Луису Суаресу выгодно получить итальянский паспорт, чтобы не считаться в "Ювентусе" игроком из страны, находящейся за пределами Евросоюза. При этом уругваец имеет юридические основания для получения нового паспорта, поскольку у его жены есть итальянские корни.

Луис Суарес / Фото: Reuters

По данным испанского издания Marca, Суарес уже согласовал условия своего контракта с "Ювентусом". Ежегодная зарплата уругвайца в Италии составит 10 миллионов евро. Это меньше, чем было у него в "Барселоне, но с учетом того, что итальянское налогообложение мягче, чем испанское, форвард финансово не проиграет.

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К тому же, как мы писали ранее, "Барселоне" еще придется заплатить Суаресу круглую сумму, чтобы от него избавиться. Уругваец, у которого еще один год по контракту с каталонцами, не хочет уходить бесплатно и требует от испанского клуба 14 млн евро.

Видео последнего гола Суареса в "Барселоне"

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