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Лучший форвард Германии променял сильнейшую команду мира на российские миллионы

4 июня, 22:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Немецкий форвард будет зарабатывать в Лондоне 200 тысяч в неделю

Лондонский "Челси" неожиданно для всех выиграл борьбу за лучшего форварда с немецким паспортом Тимо Вернера, выступающего за "Лейпциг". Как сообщает Sky Sports, стороны уже согласовали детали контракта, хотя главным претендентом на игрока был другой английский клуб – "Ливерпуль".

По информации источника, английский клуб российского миллиардера Романа Абрамовича готов платить Вернеру 200 тысяч фунтов в неделю. В настоящее время у Вернера действует опция выкупа – 53 миллиона фунтов, однако 15 июня она закончится и клубы смогут согласовывать цену потенциального трансфера с "Лейпцигом". Через год в контракте Тимо будет действовать опция выкупа за 36 млн фунтов.

В текущем сезоне Верне провел 40 матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и сделал 13 результативных передач. 24-летний форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Германии после Роберта Левандовски.

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Кстати, ранее мы писали, что от Клоппа потребовали забрать в "Ливерпуль" Вернера, чтобы тот перестал уничтожать "Майнц". Немецкий клуб "Майнц" с юмором отреагировал на свое позорное поражение от "Лейпцига".

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Лейпциг чемпионат Англии чемпионат Германии Челси Лондон Тимо Вернер

Источник: Сегодня|Спорт

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