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Лучший футболист Африки обвинил Украину в расизме: откровения экс-одноклубника Зинченко

Сегодня, 16:42

Яя Туре пожаловался, что в чемпионате Украины его оскорбляли болельщики собственной команды

Яя Туре и Зинченко
Яя Туре и Зинченко. Фото: Getty Images
Лучший футболист Африки обвинил Украину в расизме: откровения экс-одноклубника Зинченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/365/9c3/5ca3659c3a2f5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/365/9c3/5ca3659c3a2f5.png Футбол Яя Туре пожаловался, что в чемпионате Украины его оскорбляли болельщики собственной команды

Лучший футболист Африки 2011, 2012, 2013 и 2014 годов Яя Туре пожаловался на расизм в Украине. 35-летний полузащитник из Кот-д’Ивуара выступал за донецкий "Металлург" с 2003 по 2005 годы.

"Сначала я чувствовал себя униженным, затем очень злым. Имитирование песнопения обезьян было хуже всего. Я должен был привыкнуть к этому, – заявил 35-летний Яя Туре. – Я играл в футбол, а фаны распевали: "Черное д****о", "Черное д****о"! Возвращайся домой!" Было очень сложно. И это продолжалось снова и снова. В каждом матче. Иногда фанаты моей же команды делали это".

"Помню, как звонил отцу. Я сказал ему: "Они имитировали пение обезьян прямо передо мной. Папа, мне очень плохо". Он сказал мне идти и играть. Быть сильным. Он не хотел, чтобы это повлияло на меня, но он не осознавал, насколько я уже был потрясен. Однажды он приехал посмотреть мой матч. Он сел на трибунах. Все белые люди отсели от него подальше. Он меня тогда спросил: "Что случилось? Я что, плохо пахну?".

"Я ему сказал: "Папа, помнишь, как я звонил тебе и рассказывал об имитировании пения обезьян, а ты сказал, что я должен принять это? Страдать?" Он сказал мне: "Да, сын, это очень плохо". Он был очень зол".

"Даже если ты готовишь себя к этому, все равно будешь шокирован, когда это произойдет".

Отметим, что агентом Яя Туре является россиянин Дмитрий Селюк. Еще недавно Туре, выигрывавший Лигу чемпионов с "Барселоной", был одноклубником украинца Александра Зинченко по "МанСити".

Как сообщалось ранее, загребское "Динамо" вслед за киевским получило наказание от УЕФА. В ходе встречи с "Бенфикой" трибун, на которых находились фанаты хорватской команды, звучали расистские выкрики. За это загребцы наказаны одной еврокубковой игрой без зрителей.

Ранее УЕФА частично закрыл НСК "Олимпийский" за поведение болельщиков киевского "Динамо" на матче с "Олимпиакосом".

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Тег расизм, Яя Туре

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Источник:

The Daily Mirror

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