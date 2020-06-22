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Лучший футболист Африки забыл встать на колено во время акции Black Lives Matter

22 июня, 08:56

Олег Люлька Олег Люлька

Во то время как остальные игроки встали на колено, сенегальский форвард "Ливерпуля" Садио Мане устремился в атаку

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане забыл о проведении акции Black Lives Matter перед воскресным матчем чемпионата Англии с "Эвертоном" (0:0). После стартового свистка футболисты и главный судья поединка Майк Дин опустились на одно колено, приобщившись таким образом к движению "Жизни чернокожих имеют значение". Между тем лучший футболист Африки-2019 Садио Мане в этот момент сразу побежал в атаку.

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Пробежав метров десять, Садио Мане остановился, после чего вернулся на свою половину поля и тоже встал на колено.

Садио Мане

Садио Мане / Фото: Reuters

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Напомним, чуть менее месяца назад в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции прижал мужчину к асфальту коленом, не давая ему дышать. После этого массовые протесты с беспорядками охватили США, а по всему миру набрало обороты движение в защиту афроамериканцев BlackLivesMatter.

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протесты чемпионат Англии Ливерпуль Садио Мане

Источник: Сегодня|Спорт

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