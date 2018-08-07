Лучший футболист ЧМ-2018 сменит "Реал" на "Интер"

Сегодня, 16:25

Лука Модрич договорился о контракте с итальянским грандом, но руководство "Реала" его пока не отпускает

Лука Модрич с &quot;Золотым мячом&quot; чемпионата мира 2018 года. Фото Instagram
Лука Модрич с "Золотым мячом" чемпионата мира 2018 года. Фото Instagram

Миланский "Интер" достиг договоренности с полузащитником мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лукой Модричем. По информации Calciomercato, хорват хочет переехать в Италию и уже согласовал с руководством клуба размер заработной платы. Единственным препятствием для перехода Модрича является нежелание президента "сливочных" Флорентино Переса отпускать футболиста. Ранее Перес говорил, что готов продать Модрича только за 750 миллионов евро.

Хорватский полузащитник собирается обговорить трансфер с Пересом и уговорить его о продаже. Встреча Модрича с президентом "Реала" должна состояться в среду.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В составе мадридского клуба он четырежды выиграл Лигу чемпионов, трижды – клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, дважды – Суперкубок Испании, по разу – чемпионат и Кубок Испании.

Лука Модрич на прошедшем чемпионате мира 2018 года дошел со сборной Хорватии до финала и стал обладателем награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему игроку турнира. В минувшем сезоне он сыграл 43 матча за "Реал" и забил два гола.
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Источники:

Сегодня|Спорт, Calciomercato

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