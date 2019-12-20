Лучший футболист года: британское издание пожертвовало "Ливерпулем" ради Месси

Криштиану Роналду стал только четвертым, а Неймара нет и в двадцатке

Лионель Месси / Фото: Getty Images

Известное британское издание The Guardian опубликовало рейтинг лучших футболистов 2019 года. Лучшим игроком уходящего года был признан нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Ранее Месси в рекордный раз завоевал "Золотой мяч".

Следом за ним расположился дуэт из "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк и Садио Мане. А форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал только четвертым. А вот самого дорогого футболиста мира Неймара из "Пари-Сен-Жермен" не включили даже в двадцатку. Кстати, сейчас рекордсмен по сумме трансфера Неймар стремительно теряет в цене.

Реклама

1. Лионель Месси ("Барселона")

2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

3. Садио Мане ("Ливерпуль")

4. Криштиану Роналду ("Ювентус")

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

6. Килиан Мбаппе ("Пари-Сен-Жермен")

7. Роберт Левандовски ("Бавария")

8. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

9. Алиссон ("Ливерпуль")

10. Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона")

11. Роберто Фирмино ("Ливерпуль")

12. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

13. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")

14. Эден Азар ("Челси"/"Реал")

15. Гарри Кейн ("Тоттенхэм")

16. Бернарду Силва ("Манчестер Сити")

17. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")

18. Маттийс де Лихт ("Аякс"/"Ювентус")

19. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм")

20. Карим Бензема ("Реал")

Смотрите, как забивает Лионель Месси:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама