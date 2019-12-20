Лучший футболист года: британское издание пожертвовало "Ливерпулем" ради Месси

Известное британское издание The Guardian опубликовало рейтинг лучших футболистов 2019 года. Лучшим игроком уходящего года был признан нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Ранее Месси в рекордный раз завоевал "Золотой мяч".
Следом за ним расположился дуэт из "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк и Садио Мане. А форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал только четвертым. А вот самого дорогого футболиста мира Неймара из "Пари-Сен-Жермен" не включили даже в двадцатку. Кстати, сейчас рекордсмен по сумме трансфера Неймар стремительно теряет в цене.
- 1. Лионель Месси ("Барселона")
- 2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
- 3. Садио Мане ("Ливерпуль")
- 4. Криштиану Роналду ("Ювентус")
- 5. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
- 6. Килиан Мбаппе ("Пари-Сен-Жермен")
- 7. Роберт Левандовски ("Бавария")
- 8. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")
- 9. Алиссон ("Ливерпуль")
- 10. Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона")
- 11. Роберто Фирмино ("Ливерпуль")
- 12. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
- 13. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")
- 14. Эден Азар ("Челси"/"Реал")
- 15. Гарри Кейн ("Тоттенхэм")
- 16. Бернарду Силва ("Манчестер Сити")
- 17. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")
- 18. Маттийс де Лихт ("Аякс"/"Ювентус")
- 19. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм")
- 20. Карим Бензема ("Реал")
Смотрите, как забивает Лионель Месси:
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