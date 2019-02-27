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Лучший футболист мира просит Дарио Срну вернуться в сборную Хорватии

Сегодня, 11:33

Экс-игрок "Шахтера" прекратил выступления за сборную после Евро-2016

Срна ушел из сборной после Евро-2016
Срна ушел из сборной после Евро-2016. Фото: AFP
Лучший футболист мира просит Дарио Срну вернуться в сборную Хорватии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/659/566/5c76595663a2c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/659/566/5c76595663a2c.jpg Футбол Экс-игрок "Шахтера" прекратил выступления за сборную после Евро-2016

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич попросил Дарио Срну вернуться в сборную Хорватии и помочь национальной команде в отборочном раунде ЧЕ-2020.

Хорваты испытывают проблемы с правым флангом обороны, ведь защитник Атлетико Шиме Врсалько из-за травмы пропустит остаток сезона. Не против возвращения экс-защитника "Шахтера" и главный тренер хорватов Златко Далич.

Напомним, Дарио Срна прекратил выступления за сборную Хорватии после Евро-2016, сосредоточившись на клубной карьере сперва в "Шахтере", а с лета 2018 в итальянском "Кальяри".

Сборная Хорватии начнет отбор на ЧЕ-2020 матчем против Азербайджана 21 марта. Через три дня хорваты сыграют со сборной Венгрии.

На чемпионате мира 2018 года сборная Хорватии заняла первое место в группе с Аргентиной, Нигерией и Исландией, а затем в плей-офф обыграла сборные Дании, России и Англии, а в финале уступила команде Франции. Тем не менее. второе место на мундиале – это лучший результат в истории Хорватии. "Золотой мяч", как лучший футболист ЧМ-2018, получил Лука Модрич

Напомним, что Лука Модрид получил "Золотой мяч" 3 декабря как лучший игрок минувшего календарного года по версии журнала France Football. 

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Тег сборная Хорватии, Дарио Срна , Лука Модрич

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SportArena

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