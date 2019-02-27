Лучший футболист мира просит Дарио Срну вернуться в сборную Хорватии

Экс-игрок "Шахтера" прекратил выступления за сборную после Евро-2016

Срна ушел из сборной после Евро-2016. Фото: AFP

Лучший футболист мира просит Дарио Срну вернуться в сборную Хорватии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/659/566/5c76595663a2c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/659/566/5c76595663a2c.jpg 2019-02-27T11:33:21+02:00 Футбол Экс-игрок "Шахтера" прекратил выступления за сборную после Евро-2016

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич попросил Дарио Срну вернуться в сборную Хорватии и помочь национальной команде в отборочном раунде ЧЕ-2020.

Хорваты испытывают проблемы с правым флангом обороны, ведь защитник Атлетико Шиме Врсалько из-за травмы пропустит остаток сезона. Не против возвращения экс-защитника "Шахтера" и главный тренер хорватов Златко Далич.

Напомним, Дарио Срна прекратил выступления за сборную Хорватии после Евро-2016, сосредоточившись на клубной карьере сперва в "Шахтере", а с лета 2018 в итальянском "Кальяри".

Сборная Хорватии начнет отбор на ЧЕ-2020 матчем против Азербайджана 21 марта. Через три дня хорваты сыграют со сборной Венгрии.

На чемпионате мира 2018 года сборная Хорватии заняла первое место в группе с Аргентиной, Нигерией и Исландией, а затем в плей-офф обыграла сборные Дании, России и Англии, а в финале уступила команде Франции. Тем не менее. второе место на мундиале – это лучший результат в истории Хорватии. "Золотой мяч", как лучший футболист ЧМ-2018, получил Лука Модрич.

Напомним, что Лука Модрид получил "Золотой мяч" 3 декабря как лучший игрок минувшего календарного года по версии журнала France Football.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Лучший футболист мира просит Дарио Срну вернуться в сборную Хорватии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: SportArena Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.