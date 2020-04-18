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13 лет назад Месси забил лучший гол в карьере в стиле Марадоны: сравните шедевры

18 апреля, 16:17

Александр Трикиша

Месси забил феноменальный мяч в ворота Хетафе, который сравнивают с легендарным голом Диего Марадоны

Как мы писали ранее, 18 апреля 2017 года Криштиану Роналду забил 100-й гол в Лиге чемпионов и стал первым, кому покорилась эта отметка. Но ровно за 10 лет до этого его принципиальный конкурент за мировую корону Лионель Месси забил свой лучший гол в карьере – тот самый феноменальный мяч в ворота "Хетафе", который сравнивают с легендарным голом Диего Марадоны в ворота Англии на ЧМ-1986.

18 апреля 2007 года "Барселона" встречалась с "Хетафе" в полуфинале Кубка Испании. 19-летний Месси подхватил мяч на своей половине поля, обыграл четверых соперников и вратаря, а затем отправил мяч в пустые ворота! Отметим, что тот поединок "Барса" выиграла со счетом 5:2, но в ответной встрече проиграла 0:3 и вылетела с турнира.

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В прошлом году "Барселона" провела голосование за лучший гол команды в истории. В голосовании приняло участие более 500 тысяч фанатов команды и 45% голосов болельщики отдали в пользу мяча Месси.

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А теперь сравните с гениальным голом Диего Марадоны в полуфинале чемпионата мира 1986 года в ворота Англии. Не зря это взятие ворот называют лучшим в XX веке. Кстати, в этом же матче немного ранее Диего забил самый известный гол в истории "рукой Бога".

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Читайте также: Диего Марадона: "С нынешней системой не было бы моей "руки бога"

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Барселона Лионель Месси кубок Испании Хетафе

Источник: Сегодня|Спорт

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