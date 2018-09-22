Лучший игрок ЧМ-2018 получил восемь месяцев тюрьмы в Испании

Сегодня, 15:18

Лука Модрич уклонялся от уплаты налогов, но в итоге признал свою вину

Лука Модрич. Фото AFP
Лука Модрич. Фото AFP

Полузащитник мадридского "Реал" Лука Модрич сознался в уклонении от уплаты налогов в Испании. Как пишет газета El Mundo, за это ему назначен условный срок в восемь месяцев и штраф в 1,4 млн евро. Следствие установило, что хорватский спортсмен утаил от минфина Испании 291 тысячу евро доходов за имиджевые права, которые он получил в 2013 году, и 580 тысяч евро в 2014 году.

Общая сумма штрафа за эти правонарушения составила 1,4 млн, причем 1 млн Модрич выплатил еще в начале судебного разбирательства. Согласно нормам страны, уголовный срок менее двух лет за уклонение от уплаты налогов считается условным.

Ранее мы писали, что другой игрок "Реала" приговорен к 4 месяцам тюрьмы. Марсело пошел на сделку с властями по делу об неуплате налогов и будет отбывать наказание условно.

Также Криштиану Роналду получит два года тюрьмы в Испании.  Это максимальный по длительности срок для того, чтобы считаться условным.

В мае сообщалось, что Криштиану Роналду заплатит 30 миллионов, чтобы избежать тюремного заключения. Португалец даже переплатил, поэтому ему в итоге вернули несколько миллионов назад.

Ранее мы сообщали, что главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью договорился с прокуратурой Испании на однолетний тюремный срок по делу о неуплате налогов.
футбол, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Лука Модрич

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