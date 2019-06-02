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Лучший игрок финала ЛЧ назвал футболиста, который должен получить "Золотой мяч-2019"

2 июня, 14:40

Голландский защитник "Ливерпуля" предрекает награду человеку, которого в финале Лиги чемпионов мы не увидели

Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк. Фото: AFP

Голландский защитник Вирджил ван Дейк, признанный лучшим футболистом финала Лиги чемпионов-2019, назвал имя игрока, который, по его мнению, должен получить по итогам нынешнего года "Золотой мяч". Напомним, благодаря надежности ван Дейка в обороне "Ливерпуль" в решающей игре евросезона сохранил свои ворота на замке, а голы Мохамеда Салаха и Дивока Ориги принесли мерсисайдцам шестой в их истории Кубок чемпионов.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что его называют главным претендентом на "Золотой мяч-2019", Вирджил ван Дейк заявил: "Я думаю, что Месси – лучший игрок в мире. Он должен выиграть. Так что я не заморачиваюсь на этот счет. Но если выиграю я, то я приму это. Хотя, опять же, думаю, что выиграть должен Месси. Он лучший в мире, независимо от того, в финале он Лиги чемпионов или нет".

Обзор победы "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов

Как сообщали ранее, после выигрыша Лиги чемпионов звезды "Ливерпуля" кардинально сменили имидж. Волосы Салаха, Фирмино и других победителей ЛЧ стали того же цвета, что и их клубные футболки.

Также мы писали, что в истории с полуголой американкой, выбежавшей на поле в финале ЛЧ, обнаружился российский след. Эротическое появление Кинси Волански в матче "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" добавило ей полтора миллионов подписчиков.

Церемония награждения победителей ЛЧ-2019

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Тег Лига чемпионов, Ливерпуль, Золотой мяч, Лионель Месси, Вирджил ван Дейк

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Сегодня|Спорт

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