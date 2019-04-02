Лучший легионер "Динамо" до смерти напугал в Киеве свою девушку

Словенский вингер Беньямин Вербич устроил своей подруге "фильм ужасов" в квартире

Вербич и его девушка. Фото: Instagram

Лучший легионер "Динамо" до смерти напугал в Киеве свою девушку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/372/d45/5ca372d45d578.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/372/d45/5ca372d45d578.png 2019-04-02T17:38:00+03:00 Футбол Словенский вингер Беньямин Вербич устроил своей подруге "фильм ужасов" в квартире

Словенский вингер "Динамо" Беньямин Вербич, являющийся самым забивным легионером киевлян в нынешнем сезоне, своеобразно разыграл свою девушку – красавицу Мари Амали Бокель.

Мари выложила в Instagram видео, как она гуляет по своей киевской квартире, заходит в темную комнату – и тут из-за угла на нее с криком напрыгивает Вербич. Девушка, судя по ее реакции, была напугана до смерти – такого "сюрприза" от любимого она явно не ожидала.

Причем немного позже подобный трюк со своей подругой словенский футболист "Динамо" проделал еще раз. Напоминало сцену из какого-то фильма ужасов.

Беньямин Вербич уже не в первый раз стал в Киеве героем истории, связанной с проявлением специфического чувства юмора. Перед лондонским матчем c "Челси", который завершился поражением киевлян 0:3, польский защитник Томаш Кендзера и Вербич устроили спор, по условиям которого проигравший, а им оказался Кендзера, вынужден был написать забавное сообщение в командный чат. Поляк не нашел ничего лучшего, как поинтересоваться в чате у партнеров по команде, кто стащил его трусы. "Пацаны, кто сп***ил трусы из моей комнаты?", – написал Кендзера.

Как сообщалось ранее, Вербич и Кендзера лишились одного из своих одноклубников. Чече, который не подошел Хацкевичу, "Динамо" вернуло в Бразилию.

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