Лучший матч Дуэлунда: обзор матча "Минай" – "Динамо" в Кубке Украины

Киевское Динамо обыграло закарпатский "Минай" и стало первым финалистом Кубка Украины. Героем встречи стал датский легионер киевлян Миккель Дуэлунд, оформивший в матче дубль, а также заработавший пенальти, который не реализовал Фран Соль. Подробнее о всех событиях матча в нашем онлайне "Минай" – "Динамо".

Во втором тайме Дуэлунд мог записать в свой актив еще и результативную передачу, но главный арбитр встречи Катерина Монзуль после использования системы VAR отменила гол Беньямина Вербича. В целом же Монзуль трижды обращалась за помощью к Системе видеопомощи арбитрам. Оба раза после спорных моментов в штрафной площади, но в обоих случаях дело до 11-метровых не дошло.

Также отличились болельщика "Миная". Несмотря на карантин толпа зрителей собралась вокруг небольшого стадиончика, огороженного сеткой. А затем кто-то из них вывесил баннер в поддержку полицейского, убившего Джорджа Флойда в США.

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"Минай" – "Динамо" – 0:2

Голы: Дуэлунд, (9, 39)

"Минай": Попович – Жичиков (Машталир, 71), Допилка, Маткобожик, Пиняшко – Вагин (Ткачук, 40) – Глагола (Шпак, 44), Оринчак, Кныш (Голодюк, 71), Нуриев – Стасюк

"Динамо": Бойко – Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич (Миколенко, 88) – Андриевский, Шепелев (Буяльский, 46), Дуэлунд (Шапаренко, 72) – Де Пена (Цыганков, 61) , Соль (Каргбо, 61), Вербич

Предупреждения: Вагин, Нуриев, Пиняшко, Ткачук – Шепелев, Цыганков, Андриевский, Миколенко

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На 27-й минуте Фран Соль ("Динамо") не реализовал пенальти (штанга)

Второй финалист определится в поединке между "Мариуполем" и полтавской "Ворсклой". Этот матч пройдет через неделю. А финал Кубка Украины запланирован на 8 июля во Львове. Матч пройдет при пустых трибунах, а на стадионе одновременно смогут находиться не более 200 человек.

Смотрите обзор финала Кубка Украины-2019

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