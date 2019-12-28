Лучший нападающий брестского "Динамо" бросил Милевского ради возвращения в Украину

После выигрыша чемпионства Беларуси Алексей Хобленко переходит в восьмой клуб украинской Премьер-лиги

Алексей Хобленко / Фото: Динамо Брест

Брестское "Динамо", недавно впервые в своей истории ставшее чемпионом Беларуси по футболу, объявило об уходе украинского форварда Алексея Хобленко. Напомним, именно Хобленко, а не Милевского фанаты признали лучшим форвардом брестского клуба в 2019 году.

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Отметим, что в опросе на звание лучшего нападающего брестского "Динамо" 25-летний Алексей Хобленко получил 603 голоса болельщиков, на 63 голоса опередив Артема Милевского. Воспитанник Сумщины Хобленко в 25 матчах прошлого белорусского сезона забил 9 мячей и сделал две голевые передачи. Тогда как Милевский больше подыгрывал: забил четыре мяча и отдал восемь передач.

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После выступлений в Беларуси Алексей Хобленко намерен вернуться в Премьер-лигу Украины. Ожидается, что нападающий подпишет контракт на полтора года.с "Днепром-1" – восьмой, на данный момент, командой УПЛ.

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Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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Добавим, что в составе брестского "Динамо" после ухода Алексея Хобленко остаются трое украинцев. Помимо Артема Милевского, это Александр Нойок и Евгений Хачериди.

Также мы сообщали, что брестское "Динамо" станет соперником киевского "Динамо" на сборах в Турции. Этот спарринг должен состояться 27 января.

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